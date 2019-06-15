Трансплантология по-украински: какие результаты принес закон о пересадке

Даже после принятия закона украинцы вынуждены оперироваться за границей

Статистика. Только 25% нуждающихся в трансплантации получают ее. И лишь половину этих счастливчиков оперируют в Украине.

В 2019 году в Украине должны заработать трансплант-координаторы и Единая государственная информационная система трансплантации. Это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человека". Ожидается, что этот закон позволит существенно увеличить количество трансплантаций и спасти в разы больше жизней. Подписания президентом закона от 28 февраля 2019-го, разрешающего семейную трансплантацию, многие украинцы ждали как последнего шанса на спасение. И дождались, и выжили. А в некоторых вузах даже открылись кафедры для обучения трансплант-координаторов, которых до этого в Украине просто не было. Однако, пообщавшись с пациентами, донорами и активистами, "Сегодня" вынуждена констатировать: пока что ситуация остается на уровне прошлого года.

По данным Минздрава за 2018 год, в Украине сейчас — более 2000 человек, нуждающихся в трансплантации органов и тканей. Но лишь 532 пациента получили такую возможность. 254 операции по трансплантации проведены в клиниках Украины, а 278 — за рубежом, по государственной программе Минздрава "Лікування за кордоном" (чаще всего — в Беларуси и Индии). Остальные смиренно ждут своей очереди, изо всех сил борясь со смертью. Но даже они — счастливчики, утвержденные комиссией и имеющие документацию. Замминистра здравоохранения Украины Роман Илык уверен: нуждающихся в трансплантации вдвое больше заявленных цифр, и они продолжают ходить по кабинетам чиновников и рассказывать свои истории, чтобы получить разрешение на проведение операции. "Сегодня" разбирались, кто виноват в том, что отечественная трансплантология практически не работает.

Фото: Сегодня

Каждые полгода в Минск

Деньги на трансплантацию почки для своей 7-летней дочери Богданы Юрескул семья собирала через соцсети. Потом долго ждали донора.

"Получить финансирование по госпрограмме мы не смогли: врач не написал, что ребенок нуждается в трансплантации за границей, и Минздрав отклонил заявление, — говорит мама Ирина. — Операцию Богдане сделали в 2017 году, в Беларуси. Теперь раз в полгода мы возвращаемся в Минск на обследование. Была бы возможность, мы бы там и остались. Ведь там врачей не удивляет, что у человека пересаженный орган, они знают, какие лекарства ему нужны. А в Украине Богданка несколько раз болела ангиной, и когда врач услышал, что дочь пережила трансплантацию почки — начал нервничать! Ведь в нашей стране такие случаи — редкость. Не все врачи знают даже, как правильно обследовать и лечить такого пациента".

Малышка Богдана с мамой

Дрон-донор спешит на помощь

Пока Украина только решается принять закон о трансплантации, в США столкнулись с проблемой доставки трансплантационных органов. Там, по данным 2018 года, было 114 тысяч нуждающихся в пересадке органов. Около 1,5% остались без донорских органов из-за проблем с логистикой, а еще до 4% пациентов органы доехали в непригодном для трансплантации состоянии. Именно по этой причине и придумали использовать для перевозки донорских органов... дрон.

Впервые таким образом доставили донорскую почку 44-летней женщине из Балтимора. Для перевозки беспилотник оборудовали всеми возможными системами навигации, охлаждения и контроля за состоянием органа. На всякий случай к контейнеру прикрепили парашют — если тот открепится от дрона. И автономный самолетик со своей задачей справился.

"Это удивительно! — с восторгом говорила 44-летняя жительница Балтимора. — Еще несколько лет назад я не подумала бы, что такое вообще возможно". "Доставка органа от донора к пациенту — непростая задача. И мы нашли способ делать это более эффективно, — комментирует хирург Мэрилендской больницы Джозеф Скалия, который успешно провел операцию по пересадке. — Задача была непростая. Это итог сотрудничества многих людей и организаций: врачей, инженеров, администрации гражданской авиации, экспертов по сбору органов — и, конечно же, пациента. В результате нам удалось сделать прорыв в трансплантологии".

Операторы беспилотников надеются, что доставка дронами приживется, потому что необходимость в этом есть.

Дрон для донорства. Оборудован спецсистемой хранения органов

Роман: дождался подписи президента

Жительница Днепра Светлана Коверя обошла множество кабинетов столичных чиновников, чтобы добиться принятия законопроекта о трансплантации. Ее сын Роман родился с почечной недостаточностью.

"В детстве донором для него стала я, — рассказала нам Светлана. — Сейчас сыну 21, и свою почку ему отдаст отец".

Парламент утвердил закон о трансплантации в феврале 2019 года. Еще месяц понадобился президенту для его подписания. Для семьи Ромы Коверя это было пыткой.

"Я каждое утро просыпалась и понимала, что жизнь моего сына зависит от одной подписи, — вспоминает Светлана. — Наконец Рому отправили на диализ. У сына болело все тело. Я видела, как он страдает и глазами просит о помощи".

Почку Роме поменяли 4 апреля. Сейчас он уже дома.

Рома Коверя с мамой. Его донорами почек стали оба родителя. Фото: С. Коверя

iDonor: один спас восьмерых

Основательница общественной организации "Всеукраинская платформа донорства iDonor" Ирина Заславец неслучайно занимается темой трансплантологии. У нее был рак, лимфома Ходжкина. Лечилась в Украине, пока не случился внезапный рецидив. Необходима была пересадка костного мозга. Хотя это ничего не гарантировало: по мнению врачей, трансплантация дает лишь 20% шанса на успех. Но Ирина решилась.

На трансплантацию костного мозга в Германии ей собирали 100 тыс. евро по всей стране. Она выжила и теперь старается помочь таким же, как она. Ирина продолжает работать журналисткой на СТБ, ведет сюжеты о людях, которым нужна трансплантация. За три последних года умерло более десяти героев ее сюжетов.

"По новому законодательству, согласие на донорство украинцы могут зафиксировать у семейных докторов, — рассказывает Ирина. — На практике это пока не работает. Семейный доктор, с которым я говорила, не смог ответить ни на один вопрос по поводу донорства. Он даже не знал (!), что должен быть готов к таким запросам. Ежегодно в стране погибают около трех тысяч человек в ДТП. Они могли бы спасти жизни 10 тысячам больным! Делать операции по трансплантации могут в Киеве, Одессе, Запорожье, Львове, Харькове и Днепре. Например, в Беларуси, если врач диагностировал смерть мозга, но не сообщил об этом, приравнивается к тому, что он оставил умирать другого пациента. И будет нести за это ответственность. В Украине же вообще подобное невозможно, пока не появятся трансплант-координаторы, которые констатируют смерть мозга, и соответствующее этим целям оборудование. Принять закон о трансплантации — только вершина айсберга. Нужно подготовить спецалистов, которых сейчас очень мало. Важно обучить врачей правильно вести пациентов до и после операции. А главное — создать юридические условия, чтобы врачи не боялись проводить операции, пациенты не боялись идти на трансплантацию, а общество не боялось согласия на донорство. Один человек, подписавший согласие на донорство, может спасти до 8 жизней! Потому наша организация и называется iDonor. Мы подчеркиваем: донором может стать каждый".

Всеукраинская платформа. Члены этой организации стали донорами и уверены: так может каждый. Фото: iDonor

Индусы делятся сердцами

"Пока что единственное спасения для украинцев — семейная трансплантология, — объясняет Юрий Андреев, учредитель "Национального движения за трансплантацию". — Ведь количество тех, кто понимает, что такое посмертное донорство, — крайне мало! И в этом вся проблема. К самому донорству многие относятся позитиво, но в нашем обществе процветает тотальное недоверие к тому, будет ли соблюдаться закон. И хоть цель нашей организации — популяризация донорства, ежедневно мы получаем звонки со всей Украины с просьбой помочь уехать за границу на лечение, собрать документы в МОЗ и т.д. Достучаться до чиновников крайне сложно. В Минздраве нас начинают слушать только если мы приводим реальных людей, которые в этом нуждаются. Но многие из них просто устали за годы таких "собеседований" и ожиданий. А есть страны, которые объединяются в Евротрансплант, обмениваются органами между собой. Украина органами не делится, поэтому украинцы претендовать на органы в других странах тоже не могут. Спасает Стамбульская конвенция, по которой 10% всех трансплантаций разрешено делать иностранцам. Беларусь помогает украинцам с донорством печени, почки и сердца. Делятся сердцами и в Индии. По закону Украины, государство обязано оплатить лечение за рубежом своим гражданам, если не может предоставить его в пределах страны. 7 лет назад бюджет программы "Лечение за границей" был 20 миллионов, в этом году — 700 млн гривен! Но ехать — за свой счет. Когда же пациент находит необходимую сумму, возникают новые преграды с документами. Порой дотягивают до состояния, что медпомощь уже неактуальна".

Спасение. В Украине есть программа "Лечение за границей". Фото: Ю. Андреев

Врачи: в год 1000 операций

Врачи уверены: Украина достаточно хорошо подготовлена для проведения трансплантаций.

"Количества имеющихся центров и подготовленных хирургов вполне достаточно, чтобы ежегодно выполнять до 1000 операций по трансплантации, — говорит директор Запорожского областного центра хирургии и межобластного центра трансплантации Александр Никоненко. — Лишь в Киевском институте сердца при Минздраве при наличии донорских органов есть возможность ежегодно проводить 15 трансплантаций сердца, 10 — легких и пять — комплекса "сердце—легкие". Кроме того, нужна и реабилитация больных. Люди, которые ожидают трансплантации или пережили ее, нуждаются в профессиональной помощи психологов. Стиль жизни после трансплантации меняется у каждого человека. И для контроля их состояния также нужны специалисты".

Нацполиция: открыто 9 дел

Как сообщили "Сегодня" в Нацполиции, в Украине сфера трансплантации в вопросах охраны прав и свобод достаточно хорошо урегулирована.

"На данный момент ведется досудебное расследование 9 криминальных дел по фактам нелегальной трансплантации, — рассказал нам Игорь Малахов, замначальника департамента по борьбе с торговлей людьми. — Чаще это связано с нарушениями порядка трансплантации анатомических материалов человека. В частности, речь идет о торговле костными тканями и стволовыми клетками. Согласно статье 143 части 1 Криминального кодекса Украины, это карается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов, исправительными работами до 2 лет или 3 годами лишения свободы".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом. Почему при действующем законе о трансплантации у наших хирургов были связаны руки.

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