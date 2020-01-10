Траты Украины на народных депутатов: опубликована инфографика

Самая большая статья расходов — это компенсация аренды жилья или же съема номеров в отелях

/ Фото: Сегодня

В 2020 году на содержание одного депутата Верховной Рады придется отдать 344 960 грн. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня"

Так, компенсация проезда по территории Украины для одного депутата в год составляет 90 тысяч гривен, соответственно это 7500 гривен в месяц.

Немного выросли траты на канцелярские приборы для нардепов — в 2018 году они составляли 750 грн, в 2019-м уже 1278 грн, а на 2020-й заложено 1500 грн.

На городские и междугородние телефонные разговоры (с расчетом на 10 месяцев) пойдет 4890 грн.

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Командировки помощников депутатов в избирательные округа также будут стоить 8 тыс. грн за 10 месяцев.

На содержание помещений в избирательных округах запланировано 2 тыс. грн на год, еще 670 грн в год — расходы, связанные с организацией встреч с избирателями.

Наибольшая статья расходов ­ — это компенсация стоимости аренды жилья или же съема номеров в отелях. Так, на одного нардепа запланировано 237,9 тыс. грн трат на год. Этот показатель почти не вырос, ведь в предыдущие года он составлял 237,2 тыс. грн на год. В целом же, эта сумма разбивается по месяцам и варьируется в зависимости от того, сколько дней было в месяце.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Дорогие нардепы: сколько украинцы платят за содержание депутатов".

Напомним, недавно новости "Сегодня" представили ТОП драк народных депутатов прошлых созывов.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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