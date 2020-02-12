Тренд на "карманных" собак набирает обороты в Украине: почем обойдется щенок

Цены на щенков одной и той же породы разнятся в десятки раз

Карманные собачки в тренде. Украинцы заводят домашних любимцев как элитных пород, так и самых обычных. Журналисты новостей "Сегодня" узнали, из чего складывается цена на породистого щенка и можно ли получить такого даром.

Мария Ушакова гуляет с собакой по парку. Собачка породы чихуахуа обошелся в 10 тысяч гривен. Дома ждет кот, которого когда-то взяли за символическую сумму – 5 гривен. Но если на покупке животного можно сэкономить, – шутит женщина, то на еде – никак. Полакомиться вкусненьким любят оба:

"Пакет корма у меня стоит 90 гривен, там 400 грамм. Эти 400 грамм у меня идут на недели две и меньше. Гривен где-то 300-500 гривен в месяц вместе с котом они у меня сжирают".

Сумма, в которую обходится домашний любимец, растет с его размерами. Поэтому большинство украинцев отдают предпочтение так называемым карманным породам. В тренде – померанский шпиц. Щенок стоит до 30 тысяч гривен. Пудель – около 20 тысяч. Йоркширский терьер – 9 тысяч. Мопсы стоят в среднем 6 тысяч гривен. Александра, владелица питомника, рассказывает, что стоимость зависит не только от породы, но и от качества животного. Самый высокий стандарт – это шоу-класс. Можно сказать, собачья элита, которая есть в каждой породе. Такие собачки становятся звездами выставок и конкурсов. Александра Нечитайло разводит грифонов.

"На грифона стоимость составляет примерно от 700 долларов до тысячи долларов", – отмечает она.

На наши деньги – от 17 до 25 тысяч гривен. Уровнем ниже брит-класс – щенки с незначительными отклонениями во внешности. Например, имеют недостаточный объем грудной клетки или закрученный хвостик вместо прямого. На таких грифонов продают по цене от 7 до 17 тысяч гривен.

"Мы понимаем, что эта собака не является наиболее качественным представителем своей породы, но она может участвовать в выставках", – говорит кинолог.

И, наконец, собаки, которые не соответствуют стандартам породы, к примеру, их окраска отличается от образцовой.

"Собака пэт-класса, которая не может выставляться в породных шоу. Эту собаку нельзя передавать в разведение", – объясняет Александра.

Стоят они несколько тысяч гривен. И хотя звездой выставок не станут, но разница между ними и эталонными представителями невооруженным глазом даже незаметна. В интернете такую собачку можно найти за символическую сумму. А если стандартам породы соответствует только один из родителей, то вообще бесплатно. Именно так Татьяна стала обладательницей метиса по имени Флай:

"Это помесь. Папа джек-рассел у него, а мама обычная дворняжка. Бесплатно мы ее взяли".

На четвероногого денег не жалеет. Радует и мясом, и вкусностями. Уверена, не важно, сколько стоит любимец, главное, чтобы дарил радость.

Кстати, после того, как недавно депутат фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Сайт "Сегодня" решил подсчитать, собак каких пород "выгоднее" держать и сколько газа ими можно было бы "оплатить". О самых "выгодных" собаках читайте в материале: Продать собаку и оплатить коммуналку: какие породы "самые выгодные".

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