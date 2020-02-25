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Три миллиона долларов за кресло губернатора: СБУ задержала группу мошенников

25 февраля, 21:02

На данный момент проводятся первоочередные следственные действия в уголовном производстве

За якобы содействие в назначениях на высокие должности в органах государственной власти задержаны мошенники.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"В понедельник, 25 февраля 2020, Офис Генерального прокурора, совместно с СБУ и Нацполицией задержали во время передачи 550 тыс долларов США группу лиц, которые пытались завладеть мошеннических путем денежными средствами гражданина в сумме 1 млн 650 тыс долларов США за якобы содействие в назначении его на должность главы Житомирской областной государственной администрации, аргументируя указаны возможности своими связями с президентом Украины, премьер-министром, главой Офиса Президента", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день правоохранители задержали при получении первой части денежных средств в сумме 350 тыс долларов США мужчину, который пытался завладеть мошенническим путем денежными средствами гражданина в сумме 3 млн 100 тыс долларов США за якобы содействие в назначении его на должность председателя Николаевской областной государственной администрации якобы через своих знакомых в Офисе Президента Украины и Кабинета Министров Украины.

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На данный момент проводятся первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

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Ранее в Киеве задержаны два человека во время мошеннического завладения 20 тыс. долл. США, которые они получили за обещание способствовать назначению лица на должность начальника одной из исправительных колоний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Также в Киеве полицейские задержали дуэт мошенников, которые пытались выманить у женщины полтора миллиона евро, обещая ей за эти деньги мандат народного депутата Украины.

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мошенничество СБУ задержание аферисты должности Нацполиция Офис генпрокурора

Источник: Сегодня

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