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Туманы и изморозь: синоптики дали прогноз на 17 января (карта)

17 января, 05:50

Теплее всего будет в западных областях

Фото: Евгений Котенко/Facebook

Фото: Евгений Котенко/Facebook

В Украине в пятницу, 17 января, станет немного холоднее, а в большинстве областей с утра ожидается изморозь. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"17 января в Украине без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме северных областей, местами туман, изморозь", – говорится в сообщении.

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Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м / с. Температура установится на уровне 0-5 градусов тепла, в западных областях местами – 6-9 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Как сообщали новости "Сегодня", погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

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