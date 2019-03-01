Турчинов озвучил ужасающую статистику смертности украинцев
Сокращение население несет угрозу не только национальной безопасности, но и самому существованию нации
Война на востоке Украины унесла жизни 13 тысяч человек, однако еще больше гибнет в мирное время. Только за 2018 год умерли почти 600 тысяч украинцев. Об этом рассказал на IV Всеукраинском форуме семьи в Киеве секретарь СНБО Александр Турчинов.
По его словам, прочная полноценная семья в Украине, которая может родить и воспитать детей, сегодня становится одним из важнейших факторов национальной безопасности, от которого зависит выживание и будущее Украины.
В то же время он напомнил об изнурительной войне с Россией, которая унесла много жизней украинцев, но даже не она определяет демографический кризис в стране.
"За пять лет война унесла жизни 13 тысяч украинцев, около трех тысяч из них – военнослужащие. Это страшные цифры, но не они определяют опасный демографический кризис в нашей стране. Так, в 2018 году в Украине родились 335 тысяч младенцев, а ушли из жизни – 587 тысяч человек. То есть, за год украинцев стало меньше на 252 тысячи. И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается. Согласно статистике, в 2018 году рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с предыдущим годом", – сказал Турчинов.
Кроме того, секретарь СНБО указал и на другой фактор потери украинцев для страны. По его словам, "миграционные цунами", "вымываю" из страны огромные интеллектуальные и трудовые резервы.
"В рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения Украина заняла первое место, а по показателям старения – 29 место в мире. Сокращение населения становится для нашей страны одним из главных факторов, несет угрозу не просто национальной безопасности, но и самому существованию нашей нации", – отметил он.
Отметим, сегодня на этом же Форуме выступил и президент Украины Петр Порошенко. Он отмечал, что крепкая семья – это единство, которое помогает украинцам противостоять агрессору, вторгшемуся в Украину. Глава государства также объявил о визите на Донбасс.
Напомним, в январе Госстат опубликовал неутешительные цифры рождаемости и смертности в Украине. Численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42 млн 177 тыс 579 человек. А вот превышение числа умерших над числом рожденных составляло 42 человека: на 100 умерших – 58 рожденных.
Смотрите в сюжете "Сегодня", что украинцев становится все меньше.
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