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Турецкая газета перепутала жену Зеленского с известной певицей: фото

19 июня, 08:50

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

На фото с президентом изображена не его супруга

Турецкая газета Hurriyet вместе со статьей о заражении коронавирусом жены президента Украины Елены Зеленской опубликовала фото, на котором с украинским лидером позирует известная певица Вера Брежнева.

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Фото газеты опубликовал Telegram-канал Пул N3. Кроме Владимира Зеленского и Веры Брежневой на фото запечатлены двое детей.

Отметим, что турецкая газета проиллюстрировала статью постером из фильма "8 лучших свиданий", где роль пары сыграли Владимир Зеленский и Вера Брежнева.

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Ранее мы сообщали, что Елена Зеленская продолжает лечение от коронавируса в стационаре киевской больницы. Она проходит антибактериальную терапию и находится в изоляции, под наблюдением врачей. В Офисе президента Украины сообщили, что сейчас состояние супруги президента оценивают как стабильное.

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"Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", – рассказали на Банковой.

Также напомним, что в связи с болезнью жены Владимир Зеленский перешел на "особый" режим работы. В то же время на Банковой напомнили, что, согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.

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фото Турция газеты Вера Брежнева Владимир Зеленский Елена Зеленская

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