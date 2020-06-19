Турецкая газета перепутала жену Зеленского с известной певицей: фото

Турецкая газета Hurriyet вместе со статьей о заражении коронавирусом жены президента Украины Елены Зеленской опубликовала фото, на котором с украинским лидером позирует известная певица Вера Брежнева.
Фото газеты опубликовал Telegram-канал Пул N3. Кроме Владимира Зеленского и Веры Брежневой на фото запечатлены двое детей.
Отметим, что турецкая газета проиллюстрировала статью постером из фильма "8 лучших свиданий", где роль пары сыграли Владимир Зеленский и Вера Брежнева.
Ранее мы сообщали, что Елена Зеленская продолжает лечение от коронавируса в стационаре киевской больницы. Она проходит антибактериальную терапию и находится в изоляции, под наблюдением врачей. В Офисе президента Украины сообщили, что сейчас состояние супруги президента оценивают как стабильное.
"Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", – рассказали на Банковой.
Также напомним, что в связи с болезнью жены Владимир Зеленский перешел на "особый" режим работы. В то же время на Банковой напомнили, что, согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.
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