Тысячи населенных пунктов и площадей переименованы: президент рассказал о ходе декоммунизации в Украине

До 2013 года карта Украины выглябела как иллюстрация к учебнику по истории КПСС, отметил Порошенко

Почти тысяча населенных пунктов и около 52 тысяч площадей и улиц были переименованы в Украине в рамках закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Об этом сообщил глава государства Петр Порошенко в ходе официальной церемонии, посвященной Дню памяти жертв политических репрессий.

"На конец 2013 карта Украины выглядела словно иллюстрация к учебнику по истории КПСС. Наши города, поселки и села были щедро утыканы идолами Ленина и его соратников… На основании закона Украины Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов переименованы 52тыс. площадей и улиц, почти тысяча населенных пунктов. Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи", – сказал он.

Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович считает успешно завершенной декоммунизацию, которая длилась почти три года. Но только в части внешних ее признаков — памятников и других символов (пятиконечных звезд, серпа и молота, гербов СССР).

Напомним: закон о декоммунизации, осуждающий коммунистический режим, вступил в силу 21 мая 2015 г. По данным института, переименовано 32 города, 955 сел и селений. Пока остались Днепропетровская и Кировоградская области, так как для их переименования необходимо решение Верховной Рады о внесении изменений в Конституцию Украины.

Не так давно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую.



