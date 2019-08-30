Тюремщики в России не пускают адвокатов к украинцам перед обменом

Адвокатов незаконно осужденных в России украинцев Александра Кольченко и Владимира Балуха не пустили к своим подзащитным в СИЗО.
В рамках подготовки к обмену пленными с Украиной этих политзаключенных доставили из колоний в следственный изолятор "Лефортово" в Москве, но, как заявила адвокат Кольченко Светлана Сидоркина, ни ее, ни адвоката Балуха 30 августа администрация СИЗО не пустила "объяснив, что они отказались от разговора с нами".
"Никаких заявлений, написанных нашими подзащитными, нам предоставлено не было", – добавила Сидоркина.
Эту информацию подтвердил и руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Напомним, в 2015 году крымского активиста Александра Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы по одному делу с режиссером Олегом Сенцовым, бездоказательно обвинив в подготовке терактов в аннексированному Россией Крыму.
А в июле прошлого года Владимира Балуха незаконно приговорили к 4 годам и 11 месяцам колонии за якобі хранение боеприпасов.
Более подробно о происходящем читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.
Все подробности в спецтеме Обмен пленными
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