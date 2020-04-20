Тюрьмы – это школа преступности: в Минюсте нашли замену ограничению свободы осужденных

В рамках второго этапа тюремной реформы в Украине введут новый вид наказания – пробационный надзор. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

По словам Малюськи, осужденные "попадая в тюрьму, по сути поступают в "школу преступности", акклиматизируются в криминальной среде", а государство еще и обеспечивает их жильем, питанием и охраной.

"Мы вводим совершенно новый вид наказания – пробационный надзор. Пробационный надзор – это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Он несет определенные обязанности – например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за его передвижением будет следить электронный мониторинг. Ограничение свободы – это когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его пределы. Зачем такое наказание существует и какова его цель, сейчас уже не совсем понятно. Соответственно, мы хотим, чтобы ограничение свободы было заменено упомянутым ранее пробационным наблюдением", - отметил министр.

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Эти нововведения предусмотрены в разработанном Министерством юстиции законопроекте о внесении изменений в работу пенитенциарной системы Украины.

Также Малюська подчеркнул, что эффективность такого метода наказания очень высока, поскольку люди, которые проходят пробации уже сейчас, практически не совершают новых преступлений. 98% из них ресоциализируются.

Кроме того, Минюст планирует расширить применения общественных работ в качестве наказания.Он считает, что преступники должны "отработать" свое нарушение, но речь идет не о тяжких преступлениях, а о мелких, за которые отправлять человека в тюрьму нет смысла.

По словам Дениса Малюськи, общественные работы будут применяться как основной, так и дополнительный вид наказания, вероятно, вместе с пробационным наблюдением.

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Напомним, ранее Денис Малюська рассказал, что в рамках реформы пенитенциарной системы в украинских СИЗО могут появиться платные камеры с повышенным комфортом.

Кроме того, недавно министр рассказал о ситуации с коронавирусом в украинских тюрьмах.

А о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО смотрите в сюжете:

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