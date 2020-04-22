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У еще одного митрополита УПЦ МП обнаружен коронавирус

22 апреля, 23:08

Игорь Тимофеев

Митрополит Сергий лежит в Александровской больнице в Киеве

Митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий / фото ternopil.church.ua

Митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий / фото ternopil.church.ua

У 68-летнего митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ Московского патриархата Сергия (Генсицкого) обнаружили коронавирус, и пока он находится в Александровской больнице в Киеве

Об этом рассказал заместитель начальника областного лабораторного центра Владимир Паничев, сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.

"Киевские коллеги сообщили нам, что в Александровской больнице лечат митрополита Сергия. Кроме того, болезнь уже подтвердили у четырех священников и диакона, причастных к Почаеву. Также коронавирус обнаружен у священника, имеющего отношение к Почаеву, и его супруги", – сообщил Паничев.

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По словам чиновника, ситуация с распространением COVID-19 на Тернопольщине остается сложной. Наблюдается вспышка инфекции. Среди заболевших – 132 медика.

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Напомним, на утро 22 апреля в Тернопольской области снова возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 471 человека (из них – 31 ребенок, семь случаев – летальные). За последние сутки в регионе обнаружили 36 новых случаев, сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что у настоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ МП Павла диагностировали коронавирус .

Кроме того, писалось, что после того как в Почаевской лавре под Тернополем собралась толпа прихожан на Пасху, было решено закрыть сам город, в котором она расположена .

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Источники: Сегодня , Еспресо.TV

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