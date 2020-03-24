У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирус

Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни, заявила Ковалив

При соблюдении карантина Украина может справиться с коронавирусом уже к маю. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. Тем самым она подтвердила тот прогноз о борьбе с коронавирусом, который ранее сделал министр здравоохранения Илья Емец.

"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса – это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни... Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", – сказала Ковалив.

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По ее словам, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

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Ранее министр здравоохранения заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

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