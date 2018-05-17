Убийца украинской миллионерши в Черногории готов сдаться полиции

Сегодня, 21:47

Полиция продолжает искать 22-летнего Арсения Станковича

фото: VIJESTI/скриншот
фото: VIJESTI/скриншот

22-летний Арсений Станович, которого полиция подозревает в убийстве украинки Анастасии Лашмановой может скоро предстать перед следствием. 

Об этом заявил адвокат Зоран Пиперович, с которым связался отец Становича, чтобы нанять его в качестве законного представителя, пишет местное издание BLIC.

"Семья Становича связалась со мной с намерением нанять меня, если будут возбуждены дела против их сына. В частности, я говорил с отцом, который сказал мне, что он все еще не знает, где находится его сын, что он пытается с помощью своих родственников связаться с ним, что надеется, что в ближайшее время ему это удастся", – сказал Пиперович.

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Напомним, Арсений Станович, 1996 года рождения, какое-то время встречался с Лашмановой. Полиция подозревает, что у них произошла ссора на фоне ревности. До последнего времени его отец Зоран Станович занимал пост главы пограничной полиции аэропорта Тиват в Черногории, однако был уволен в понедельник, 15 мая.

Также ранее сообщалось, что тело Анастасии Лашмановой было обнаружено в прошлую пятницу, 11 мая, в ее квартире в пригороде Котора – поселке Доброта.

По неофициальной информации, она недавно начала заниматься обслуживанием лизинга пляжей и роскошных ресторанов. Лашманова была исполнительным директором компании "Mimoza group" из Тивата.

Лашманова – была директором группы Si Trade и Mimoza, которая два года назад купила отель Tivat Mimoza. Владелец гостиничного комплекса Perla, три ресторана в Porto Montenegro и салон красоты в Будве.
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