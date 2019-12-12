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Убийство Шеремета: назвали еще двух подозреваемых

12 декабря, 17:31

Адвокат и СМИ утверждают, что в рамках расследования резонансного убийства задержали Петра Кияна и Яну Дугарь

Фото: Facebook

Фото: Facebook

В рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году была арестована участница боевых действий на Донбассе, военная медсестра Яна Дугарь.

Об этом на своей странице 12 декабря сообщил украинский медиааналитик и журналист Назар Приходько. Он прикрепил фото представления, согласно которому Дугарь задержли по подозрению в совершении убийства в составе преступной группы.

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Кроме того, УНН сообщает о четвертом подозреваемом – добровольце Петре Кияне.

Напомним, что ранее в этот день был задержан главный подозреваемый в убийстве. Им оказался известный украинский музыкант и сержант Сил специальных операций ВСУ Андрей Антоненко. 12 декабря он сообщил об обысках, которые проходят у него дома.

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Позже адвокат Влад Добош сообщили о задержании волонтера и врача Юлии Кузьменко, которую также подозревают в причастности к убийству Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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павел шеремет

Источник: Сегодня

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