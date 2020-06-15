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Участникам пробного ВНО вернут деньги за тестирование: известна причина такого решения

15 июня, 04:30

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Стоимость тестирования в этом году составила от 138 до 150 грн

В Украине участникам пробного внешнего независимого оценивания вернут деньги из-за того, что тестирование будет проходить онлайн, а не в аудиториях. Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины.

В сообщении уточняют, что Министерство образования и науки и Министерство финансов готовят порядок возврата этих средств по поручению президента Владимира Зеленского.

"Подробная информация о возврате средств участникам пробного ВНО будет размещена на сайтах МОН и Украинского центра оценивания качества образования после официального согласования", – пишут на сайте.

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Отметим, что пробное ВНО является добровольной и платной услугой, стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн в зависимости от региона.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что пробное ВНО можно будет пройти онлайн и офлайн.Каждый сможет сдать пробное ВНО через личный кабинет.

Также недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что на данный момент эпидемическая ситуация в Украине позволяет провести внешнее независимое оценивание, начало которого запланировано на 25 июня.

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