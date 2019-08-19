Ученики Малой академии наук показали свои проекты

Проекты, которые могут стать масштабными мировыми разработками. Их презентовали ученики Малой академии наук. В течение недели 25 школьников со всей Украины работали над изобретениями, с помощью которых дети с недостатками зрения смогут изучать ... астрономию.

Каникулы для ... вундеркиндов. В этом летнем лагере настоящий научный бум. Вместо традиционных развлечений – обучение. Максим с командой представляет этапы эволюции звезд. Напечатали их на 3D принтере, чтобы дети с недостатками зрения тоже могли понять, как выглядят звезды на небе.

"Дети или взрослые с нарушениями зрения, им очень трудно понять, что такое звезда, так как сейчас показывают такие шестиугольники. А на самом деле звезды – это сферы. Им достаточно трудно это представить – эволюцию звезд, потому что они этого не могут увидеть, к сожалению", – говорит Максим Лань, ученик УЦ "МАН".

Увидеть нельзя, но можно почувствовать. Для всех единственная задача – помочь детям с недостатками зрения изучать астрономию.

"Они должны были придумать какую-то вещь, спроектировать ее, смоделировать ее, напечатать", – говорит Игорь Чернецкий, завотделом создания математических систем знаний УЦ "МАН".

И представить. Школьница Арина рассказывает о своем изобретении: это – уникальное так называемое кибероко. Оно поможет не только тактильно ощутить, но и увидеть настоящую пиксельную картинку.

"Видит не глаз, видит наш мозг. Глаз только воспринимает. То есть синапсы уже должны быть составлены в голове. Поэтому эта машина – со временем подбирается индивидуально. Здесь светочувствительная частица, которая посылает сигналы в машину, которая переводит информацию", – рассказывает она.

"Да, это действительно собраны дети-вундеркинды, и с ними нужно много работать, чтобы услышать детское "вау" от их открытия", – говорит Виктор Янишин, учитель физики и астрономии.

Они умны и очень талантливы. Кроме инженерных проектов, соревнуются между собой в уникальном умении. Для Михаила, например, механическая головоломка кубик Рубика – детская игрушка. Собирает его за считанные секунды.

Над своими разработками молодые ученые работали вот в этом лагере – астрономической летней школе. И буквально в течение недели создали проекты, которые действительно могут помочь детям с недостатками зрения изучать астрономию. Дальше дело за малым – найти финансирование, чтобы их идеи воплотить в жизнь.

Ранее мы писали о том, что украинские школьники завоевали 9 медалей на международных олимпиадах.

Также на Олимпиаде гениев, которая проходила в США, украинские школьники из Одессы и Днепропетровской области достигли заметных успехов – днепряне завоевали две серебряных и бронзовую медали, а одесситка заняла призовое четвертое место. Украинцы участвовали в соревнованиях, где их соперниками были 1000 участников со всего мира.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама