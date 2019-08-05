В Генштабе сообщили подробности маневров "Agile Spirit 2019", которые проходят на полигоне "Орфоло"

Фото: пресс-служба Генштаб ВСУ

Учения НАТО в Грузии: украинские морпехи поразили других военных https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20Agile%20Spirit%20%D0%B2%D1%81%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20Agile%20Spirit%20%D0%B2%D1%81%D1%83 2019-08-05T18:50:23+03:00 Украина В Генштабе сообщили подробности маневров "Agile Spirit 2019", которые проходят на полигоне "Орфоло"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины приняли участие в тактических учениях, которые проходили на военном полигоне "Орфоло" в Грузии в рамках начавшихся 27 июля международных маневров НАТО "Agile Spirit 2019".

Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские морпехи отрабатывали сценарий непосредственного боевого соприкосновения с противником. Маневры проходили в составе тактических "двоек", "троек" и разведывательных отделений.

Кроме того, они отработали взаимодействие в бою групп огневого прикрытия и тому подобное.

Реклама

"Со всеми задачами украинские военные справились на "отлично", – констатировали в ВСУ.

На одном тактическом поле с украинцами тактику пехотного развертывания отрабатывали и военные из Болгарии, которых, как отметили в Генштабе, поразил высокий уровень подготовки и мастерство украинских военных.

"Вооружением участников учений обеспечивает грузинская сторона. Инструкторы из Сакартвело не только помогают украинцам овладевать оружием образца армий НАТО, но и делятся тонкостями их применения и особенностями различных видов оружия", – резюмировали в ВСУ.

Напомним, в прошлом месяце в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых также принимала участие и Украина.

Кроме того, ранее стало известно о гибели одного военнослужащего и травмировании еще троих во время военных маневров Swift Response 2019 около города Пловдив в Болгарии, в которых также принимали украинские служащие ВДВ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама