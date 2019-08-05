Учения НАТО в Грузии: украинские морпехи поразили других военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины приняли участие в тактических учениях, которые проходили на военном полигоне "Орфоло" в Грузии в рамках начавшихся 27 июля международных маневров НАТО "Agile Spirit 2019".
Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские морпехи отрабатывали сценарий непосредственного боевого соприкосновения с противником. Маневры проходили в составе тактических "двоек", "троек" и разведывательных отделений.
Кроме того, они отработали взаимодействие в бою групп огневого прикрытия и тому подобное.
"Со всеми задачами украинские военные справились на "отлично", – констатировали в ВСУ.
На одном тактическом поле с украинцами тактику пехотного развертывания отрабатывали и военные из Болгарии, которых, как отметили в Генштабе, поразил высокий уровень подготовки и мастерство украинских военных.
"Вооружением участников учений обеспечивает грузинская сторона. Инструкторы из Сакартвело не только помогают украинцам овладевать оружием образца армий НАТО, но и делятся тонкостями их применения и особенностями различных видов оружия", – резюмировали в ВСУ.
Напомним, в прошлом месяце в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых также принимала участие и Украина.
Кроме того, ранее стало известно о гибели одного военнослужащего и травмировании еще троих во время военных маневров Swift Response 2019 около города Пловдив в Болгарии, в которых также принимали украинские служащие ВДВ.
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