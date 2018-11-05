Уголовное производство по "делу Гандзюк" в СБУ еще не поступило

Служба безопасности еще не получила уголовное производство по нападению на активистку Екатерину Гандзюк, которое расследовала полиция. Планируется, что спецслужба объединит это производство вместе со своим по установлению заказчика убийства. Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Генеральная прокуратура сегодня поручила дальнейшее расследование дела об умышленном убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк СБУ, хотя по состоянию на 16:00 уголовное производство в орган досудебного расследования не последовало", – говорится в сообщении.

В спецслужбе настаивают, что дело должно быть расследовано полно, всесторонне и объективно, чтобы его передать в суд с неопровержимыми доказательствами причастности к убийству всех фигурантов.

"Уверяем, что сотрудники СБУ сделают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки установить и задержать заказчика этого дерзкого преступления", – заявили в СБУ.

Также сообщается, что дело не имеет никаких ограничений (предусмотренных законом о гостайне), кроме тех моментов, которые касаются способов разглашение данных досудебного производства.

СБУ призвала политиков не политизировать ситуацию вокруг смерти Гандзюк и не пиариться на этом.

Напомним, вчера, 4 ноября, стало известно о смерти Гандзюк. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов. Как сообщил нардеп Антон Геращенко, подозреваемому в организации убийства Гандзюк может грозить пожизненное заключение.

Также следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ"). В итоге ГПУ приняла решение передать СБУ "дело Гандзюк", что даст возможность объединить два уголовных производства в досудебном расследовании и установить заказчика преступления.