Заказчик может быть непростым: эксперт-криминолог указала на странность в "деле Гандзюк"

Есть две причины нападения на активистку – она кому-то не давала зарабатывать или использовать властные полномочия в обход закона, считает Маляр

Юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр предполагает, что за нападением на активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла 4 ноября, может быть "непростой" заказчик, так как подозреваемые – исполнители и организатор – до сих пор не сдали правоохранителям его имя. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, нападение на Гандзюк могло быть по двум причинам – деньги или власть: она кому-то не давала зарабатывать или использовать (получить) властные полномочия в обход закона.

"Использование серной кислоты – это извращенная фантазия, которая может свидетельствовать о личной глубокой неприязни и обиде. Но бытовую неприязнь (скажем, любовный треугольник) исключаем, так как для бытового уровня слишком масштабный организационный процесс. По способу совершения преступления, орудию и средствам, характеру нанесенных повреждений даже на первоначальном этапе можно довольно точно дать квалификацию. Зато литр серной кислоты полиция сначала оценила как хулиганство. Можно списать на непрофессионализм, но я позволю себе подозревать остальное – так было нужно в тот момент. Даже был найден козел отпущения – Новиков, которого решением суда взяли под стражу. Никто не знал, что преступление приобретет такую огласку", – написала Маляр.

Ее удивляет тот факт, что лица, подозреваемые в нападении и организации преступления, до сих пор не рассказали о заказчике. Она отметила, что, как правило, полиции удается узнать информацию на допросах, а в данном случае все молчат, что натолкнуло на любопытную мысль.

"Позволю себе предположить (подчеркиваю, предположить), что заказчик имеет возможность влиять на подозреваемых. Кроме того, предполагаю, что это непростой заказчик (или заказчики), иначе уже давно из-за такого резонанса и риска социальной напряженности было бы названо имя", – подчеркнула эксперт-криминолог.

Напомним, вчера, 4 ноября, стало известно о смерти Гандзюк. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов. Как сообщил нардеп Антон Геращенко, подозреваемому в организации убийства Гандзюк может грозить пожизненное заключение.

Также следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ"). В итоге ГПУ передала СБУ "дело Гандзюк", что даст возможность объединить два уголовных производства в досудебном расследовании и установить заказчика преступления.