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"Угрожали повесить вверх ногами": отец Павла Гриба рассказал, как в ФСБ издевались над сыном

15 июля, 14:20

Российские спецслужбы зверски обращались с похищенным украинцем во время его вывоза в РФ

Павел Гриб
Павел Гриб. Фото: Twitter

Украинец Павел Гриб сразу после своего похищения был несколько раз избит по пути в Россию с территории Беларуси. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" рассказал его отец Игорь Гриб.

По его словам, сына избили сначала непосредственно сами похитители, а потом еще и следующая группа, которой его передали.

"Его захватили, неоднократно избивали, вывезли на территорию Российской Федерации. Группа, которая его захватила, передала его другой группе, при передаче его еще раз избили, это снимали на видео. Павла вывезли в Смоленскую область. Он находился в спортивном зале без воды, питания, где его угрожали повесить вверх ногами. Туда прибыла группа ФСБшников из Краснодара, забрала его и отвезла в Краснодар", – рассказал Игорь Гриб.

Читайте полный текст интервью с отцом узника РФ Павла Гриба: "Абсурдность дела понятна всем, но приговор – есть".

Как сообщали новости "Сегодня", в марте Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.


Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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Тег Россия, гриб, ФСБ, спецслужбы

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Сегодня

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