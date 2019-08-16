Угрозы и шантаж: СБУ рассказала, как ФСБ терроризирует украинцев на Азове

Катер россиян / Фото: Facebook

Россияне продолжают нагнетать обстановку в Азовском море. После многочисленных остановок торговых судов и задержания трех боевых катеров, ФСБ России начала задерживать граждан Украины, которые на законных основаниях осуществляют вылов водных живых ресурсов на Азове.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы. В частности, в 2018 году представители Береговой охраны ФСБ РФ незаконно задержали двух украинцев, которые на рыбацкой лодке находились в акватории Азовского моря неподалеку Бердянска.

Несмотря на отсутствие оснований для задержания, ведь при осмотре украинского судна не было обнаружено никаких средств лова, рыбы и запрещенных к свободному обращению вещей, украинских граждан в принудительном порядке был доставлен в город Ейск Краснодарского края.

Реклама

В ходе допросов от украинцев требовали подписать ложные показания о браконьерском лове запрещенными орудиями. После отказа подписывать такие "признания", ФСБ прибегла к угрозам инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против России и отправить за решетку на 20 лет. Украинцам пригрозили повторным осмотром судна, во время которого могли "найти" оружие, взрывчатку, наркотики и т.д..

В тренде 2000 выстрелов в минуту: ВСУ впервые получат стволы зениток отечественного производства

Читайте также: Катера РФ постоянно следят: ВМС Украины провели морские учения со стрельбой (видео)

Опасаясь длительного тюремного заключения, украинцы вынуждены были оговорить себя, "сознавшись" в незаконном рыбном промысле. После освобождения граждан Украины оштрафовали и конфисковали в доход страны-агрессора катер и другое личное имущество.

Такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер. Она сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, которые должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, наносящего вред экологической фауне Азовского моря, развитию и обновлению биоресурсов, способствует его загрязнению, говорится в сообщении СБУ.

Новости "Сегодня" сообщали, что Россия возобновила провокации в Азовском море против украинских катеров. Российский корабль "атакует" украинские судна неизвестными зелеными лучами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама