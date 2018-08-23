В Украине танки "Ятаган" модернизировали под калибр НАТО (видео)

Стало известно, что изменили в современном украинском танке и указан важный момент

Украинский танк Т-84-120 "Ятаган" подстроили под стандарты НАТО – машина оснащена пушкой калибра 120-мм (у танков ВСУ калибр 125-мм). Для решения этой задачи харьковские инженеры с нуля разработали новый механизм заряжания, который может работать с НАТОвскими боеприпасами, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что эти танки примут участие в военном параде 24 августа.

"Новый механизм заряжания работает по конвейерному принципу и размещен в специальном отсеке в задней части башни. Этот отсек отделен от экипажа и имеет специальные вышибные панели, что позволяет максимально поднять безопасность экипажа и полностью соответствует решениям конструкторской школе стран-членов НАТО", – сообщили в "Укроборонпроме".

Использование натовской танковой пушки значительно расширяет номенклатуру боеприпасов, которые могут использоваться Т-84-120. Речь идет не только о снарядах, которые могут изготавливаться на новой технологической линии, которая установлена на предприятии "Артем", но и боеприпасы производства стран-членов НАТО.

Кроме мощного оружия по стандартам НАТО, "Ятаган" имеет высокие ходовые характеристики. Благодаря 1200-сильном дизельному двигателю, 48-тонная машина разгоняется до 65 км/ч. Удельная мощность Т-84-120 составляет 26 л.с./т, что значительно выше показателей не только Т-64, Т-72 или российского Т-90, но и некоторых современных танков стран Альянса. В это же время, за защиту танка отвечает не только многослойная броня, но и современные средства динамической защиты "Нож" и комплекс электронно-оптической противодействия от управляемого вооружения. В совокупности это делает "Ятаган" защищенной и маневренной машиной с мощным оружием.

Напомним, еще в марте в "Укроборонпроме" заявляли, что ВСУ получат партию танков Т-84. Эта машина может вести огонь управляемыми высокоточными противотанковыми ракетами на расстояние до 5 км.

Как сообщалось, в Киеве показали модернизированные танки Т-64. Боевые машины усовершенствовали новым оборудованием: боевые машины получили новые прицелы ночного видения, радиостанции с радиусом действия до 70 км и GPS навигацию.