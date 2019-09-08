Украина и Румынии провели совместные военные учения на Дунае: видео

В течение трех дней военные моряки отработали тактические элементы по стандартам НАТО

Учения на Дунае / Фото: Минобороны Украины

Военно-морские силы Украины и Румынии провели двусторонние учения "Риверайн-2019". Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"В течение трех дней военные моряки отработали тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысили совместимость морской и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки в акватории реки Дунай", – говорится в сообщении.

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Участники учений также осуществили тактические маневрирования, провели ряд обзорных операций, противоминные действия, поиск и спасение человека, упавшего за борт, добавили в министерстве.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко отметил, что рассматривается вопрос о привлечении к этим учениям других родов войск.

От Военно-морских сил Украины в учениях приняли участие малые бронированные артиллерийские катера "Акерман" и "Ужгород", учебный катер "Смила" и вертолет Ми-14, от подразделений морской охраны Государственной пограничной службы Украины – три катера.

Напомним, ранее мы писали о том, что Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

Как сообщалось, в прошлом месяце в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых также принимала участие и Украина.

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