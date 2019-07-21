Украина как полигон: зачем хакеры атакуют страну во время выборов

Эксперты считают, что хакеры оттачивают навыки, вмешиваясь в наши выборы

Атаки. Во втором туре президентских выборов фиксировалось до 200 тысяч вмешательств в неделю. Фото: facebook.com/cyberpoliceua.

Эксперты говорят, что Украина уже традиционно стала полигоном испытаний для хакеров. И грядущие парламентские выборы, вероятно, станут еще одним поводом для них отточить свои навыки. Их потом используют в избирательных кампаниях в Европе и США.

Защитить выборы

О том, что между Россией, США и Европой идет настоящая кибервойна, эксперты говорят уже давно. В европейской прессе регулярно пишут о том, что именно в Украине пророссийские хакеры проводят испытания цифрового оружия, а потом применяют его в других странах. Пророссийские боты и тролли активно пытались вмешаться в парламентские выборы в ЕС в апреле этого года. По данным компании Safe Guard Cyber, во время выборов в ЕС в сети действовало около 6700 автоматизированных ботов, которые пытались повлиять на исход выборов. Их воздействию подвергся практически каждый второй европеец. А сейчас в США активно говорят о том, как защититься от иностранного влияния во время следующих выборов президента, намеченных на 2020 год.

Эксперты бьют тревогу: таких масштабов дезинформации Европа еще не знала.

"Я видел, как Россия вмешалась в американские выборы в 2016 году. И могу сказать, что ее вмешательство было успешным только тогда, когда речь шла о реальных страхах в американском обществе. И то же самое в Европе. Прислушиваясь к пропаганде крайне правых, которые пропагандируют гонения христиан против мусульман, поляков против немцев... Успех такой риторики объясняется реальными расхождениями в Европе, которые могут иметь катастрофические последствия", — рассказывает корреспонденту "Сегодня" Уильям Эхиксон, глава Digital Forum CEPS (Брюссель).

Не меньшие попытки влияния на выборы регулярно происходят и в Украине. Только накануне президентских выборов Facebook удалил около 2000 аккаунтов, распространяющих дезинформацию в нашей стране. А перед парламентскими выборами в июне СБУ разоблачили сеть интернет-троллей, чьим заданием было расшатать ситуацию в стране.

При этом распространение фейков при помощи ботов и троллей в социальных сетях — это только одно из направлений кибервойны. Другие немаловажные линии — это кибератаки на объекты критической инфраструктуры и взломы с целью утечки данных. Особое внимание следует уделить атакам на объекты инфраструктуры, поскольку они могут аукнуться критическими последствиями — многие еще помнят нападения на украинские электростанции в 2015 году, когда более 200 тыс. домов остались без света.

"Мы не можем сейчас утверждать о причинах тех или иных катастроф, происходящих в мире, — с самолетами и т. д., но безопасность систем навигации — это очень актуальная тема. Также отдельного внимания заслуживают объекты критической инфраструктуры — мы помним ситуацию с аэропортом "Борисполь", когда полтора часа было отключено электропитание, и все это время самолеты кружили вокруг. Хорошо, что был запас топлива. Чтобы такого не случалось, надо принять меры защиты ресурсов, и поэтому важно выстроить систему защиты", — говорит нам Андрей Пазюк, директор украинской академии кибербезопасности, которая обучает профессионалов в киберсфере.

Научились противостоять

Если еще 5 лет назад Украина была совершенно бессильна перед киберугрозами, то сейчас она научилась им противостоять и защищаться. А украинские хакеры — могут дать отпор своим иностранным противникам. Лишнее тому подтверждение — большая утечка данных Surkov Leaks, — заслуга принадлежит хакерской группе CyberHunta. Тысячи взломанных имейлов приближенного к Путину политика проливают свет на планы России по дестабилизации ситуации в Украине. Перед выборами количество попыток взлома электронных почт с целью обеспечения утечек вырастает в разы.

"Если в обычную неделю мы фиксировали около 10 тыс. инцидентов, то в первом туре президентских выборов их было в 10 раз больше, во втором туре — в 20 раз больше", — рассказывает нам бывший чиновник CERT-UA, специализированного подразделения Государственного центра киберзащиты и противодействия киберугрозам.

"Накануне этих выборов в Украине также были случаи атак. Но они не получили такой огласки, как 5 лет назад, когда взломали систему ЦВК. Потому что была построена система защиты выборов. Специалисты прошли подготовку, были установлены соответствующие защитные системы, и можно констатировать, что Украина справилась с теми вызовами, которые перед ней вставали", — говорит нам Андрей Пазюк.

Впрочем, эксперты считают, что расслабляться не стоит — ежедневно хакеры оттачивают свое мастерство и совершенствуют методы. Поэтому, чтобы избежать катастроф, наподобие тех, что случились с вирусом Petya, украинским специалистам нужно развивать свои навыки защиты. И активно инвестировать в образование специалистов в киберсфере, считает Пазюк.

"Сейчас методы России не очень отличаются от тех, что были применены во времени холодной войны. Они просто переняли весь опыт с КГБ — и это не удивительно, так как этот режим построен на основе КГБ. Если, например, посмотреть на нынешнюю кампанию дезинформации в Литве, то она почти один в один совпадает с тем, что они делали тогда", — рассказывает нам Мариуш Лауринавичюс, автор исследования "Пособие по русскому инструментарию вмешательства в выборы", который исследует кибервмешательство в выборы в разных странах.

По словам, экспертов и самих хакеров — российские спецслужбы активно вербуют талантливых программистов с тем, чтобы использовать их в целях гибридной войны. Так, по данным эстонской разведки, самые известные хакерские группы, которые стращают всю Европу, APT-28, APT-29, получают задания от российских спецслужб.

"Хактивисты есть везде. И они очень неоднородны. Иногда у них появляются государственные спонсоры. Иногда они занимаются своим делом чисто за идею. А утечки — это всегда занимательно", — говорит автору известный российский хакер Arkanoid про мотивацию своих коллег.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что СБУ разоблачила попытки спецслужб России повлиять на выборы в Украине: фото и видео. Жительница Днепра создала и осуществляла администрирование сообществ в запрещенных российских соцсетях.

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