Украина может инициировать заседание ООН по Ирану: Данилов назвал условия

По словам секретаря СНБО, Украина должна выяснить, была ли атака самолета случайной

/ Фото: СНБО

Украины может созвать заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, если будет доказано, что украинский Boeing 737 в Иране сбили умышленно. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает "Цензор.net".

"Это рассматривается. Но для начала мы должны выяснить – атака на наш самолет была умышленной или случайной? От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность", - рассказал Данилов.

Он отметил, что политическая стратегия страны должна основываться на доказательствах.

Реклама

"Еще раз подчеркиваю: мы пока не видим, что Иран сознательно сбил украинский самолет. И такого не видят наши западные партнеры", – добавил Данилов.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что все причастные к крушению самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране должны быть привлечены к ответственности.

Как известно, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за поражение украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама