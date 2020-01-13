Власти Ирана рассказали, когда узнали истинную причину гибели украинского самолета

До 10 января президент Ирана Хасан Роухани не знал причину катастрофы самолета, заявили в Тегеране

/ Фото: Reuters

Власти Ирана узнали о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой, только 10 января, то есть за день до официального признания. Об этом сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Только в пятницу (10 января) Генштаб ВС Ирана получил результаты расследования, и тогда прошло заседание Высшего совета национальной безопасности", – цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB.

Рабии добавил, что "до 10 января никто, даже президент страны Хасан Роухани, не знал причину катастрофы самолета".

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По его словам, "как только президент узнал об этом, то сразу принял решение как можно скорее выступить с обращением к населению".

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Несмотря на то что изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, 11 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за сбитие украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

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