Украина может потерять безвиз из-за введения двойного гражданства – эксперт

Фото: А. Бойко

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Украина рискует потерять безвизовый режим с ЕС, если введет двойное гражданство. Об этом сайту "Сегодня" рассказал Андрей Мартынов, ведущий научные сотрудник Института истории Украины НАН Украины.

Вопрос второго гражданства и отношения государства к этой проблеме периодически поднимается в обществе. Так, чуть больше года назад Павел Климкин, тогда еще глава Министерства иностранных дел, заявлял, что в стране необходимо начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран.

Объективно, на Закарпатье уже существует двойное гражданство – население имеет украинские и венгерские паспорта, замечает Андрей Мартынов. Так же обстоит дело и на Буковине, только с румынскими паспортами. Но основные угрозы несут паспорта России, которые украинцы получают в оккупированных районах Донецкой, Луганской областей, а также в Крыму.

"Наличие второго паспорта упрощает поиск работы в странах Евросоюза. Но с 1 января 2020 этот аргумент опровергается тем, что Германия открывает свой рынок труда для граждан европейских стран за пределами Евросоюза. С другой стороны на территории т.н. "ДНР" и "ЛНР" Россия раздает свои паспорта. Еще одна проблема с двойным гражданством заключается в реакции Евросоюза на безвизовый режим с Украиной, ведь 2017 этот режим был введен для людей с украинским гражданством. Легализация двойного гражданства может создать повод для пересмотра Евросоюзом безвизового режима с Украиной, поскольку меняются условия, при которых такой режим был предоставлен", – прокомментировал Андрей Мартынов.

Ранее глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.заявил, что в Украине идет подготовка к легализации двойного гражданства. По его словам, первый шаг уже сделан – президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в Верховную Раду.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня" "Разрешат ли в Украине второе гражданство и для кого: что предложил Зеленский".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство.

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