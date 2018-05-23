Украина наращивает силы противовоздушной обороны

Украина усиливает свои Войска противовоздушной обороны. Планируется вернуть на боевое дежурство сразу шесть советских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), выведенных из боевого состава в довоенные годы. По словам экспертов, это связано с необходимостью построить сплошную зенитно-ракетную оборону, которая за последние два десятка лет оказалась практически полностью разрушенной.

Советское наследие

В последний месяц появляется все больше и больше сообщений о том, что Украина усиливает свою противовоздушную оборону. Например, советник министра обороны Юрий Бирюков сообщил о приеме на боевое дежурство зенитно-ракетных комплексов С-300 В1, разработанных еще во времена СССР.

"Мы поставили на боевое дежурство часть комплексов С-300 В1 и уже начали смотреть вперед. На совещании министра обороны с представителями профильных предприятий "Укроборонпрома" обсуждались планы не только восстановления, но и компонентной модернизации комплексов С-300В1, ЗРК "Бук" и ЗРК "Тор", — написал у себя на Facebook Юрий Бирюков.

ЗРК С-300 В1 могут поражать крылатые и баллистические ракеты класса "земля-земля", а также воздушные цели, передвигающиеся со скоростью до 3 тыс. м/с (около 11 тыс. км/ч). Дальность действия этой системы может достигать 100 км.

ЗРК "Тор" является комплексом малой дальности, способным поражать цели на расстоянии до 12 км. Этот ЗРК был принят на вооружение в 1986 году. Его "изюминкой" является возможность работать в полностью автоматическом режиме и уничтожать беспилотники, а также малозаметные воздушные цели, выполненные по технологии "стелс". В 2001 году "Тор" был снят с вооружения, однако в 2017 году одна из установок неожиданно была показана на военном параде по случаю Дня Независимости.

Сейчас же основой украинских ПВО являются советские ЗРК средней дальности С-300 ПС (самоходные), а также "Бук-М1". Эти ЗРК могут уничтожать противника на максимальном расстоянии в 75 и 39 км и на высоте в 27 и 22 км соответственно.

Директор информационно-консалтинговой компаний Defence Express Сергей Згурец сообщил о скором возвращении в строй шести типов зенитно-ракетных комплексов. Помимо уже упомянутых С-300 В1 и "Тор", Згурец назвал ЗРК малой дальности "Куб" и С-125, ЗРК средней дальности С-300 ПТ (транспортируемый, с характеристиками, близкими к С-300 ПС), а также дальнобойную систему С-200В.

У нас "длинные руки"

На ЗРК С-200В стоит остановиться особо. Несмотря на свой почтенный возраст — первые ЗРК этого "семейства" начали эксплуатироваться в далеком 1967 году, — "двухсотка" все еще имеет впечатляющие характеристики. Она способна поражать цели на расстоянии в 240 км, то есть является средством "дальней руки", которого пока не хватает нашим войскам.

Как отметил Сергей Згурец, С-200 могут уничтожать вражеские самолеты еще до того, как они достигнут рубежей запуска своих ракет.

"Считается, что С-200 может лишить противника возможности управлять воздушной операцией, поскольку не позволит приблизиться к Украине вражеским воздушным командным пунктам, самолетам-разведчикам, а также самолетам — постановщикам помех", — пояснил эксперт.

Одним из недостатков С-200 является его существование, как правило, в транспортируемом варианте. То есть "двухсотка" может быть ограничена в маневрировании.

Системы С-200 применялись разными странами во время военных кампаний, прежде всего, на Ближнем Востоке. Результаты применения неоднозначны. Например, 10 февраля 2018 года в результате обстрела из С-200 был сбит израильский истребитель F-16. А 14 апреля сирийское правительство использовало установки С-200 для отражения ракетного удара международной коалиции во главе с США по своим объектам. Было выпущено 8 ракет, но ни одна из них не поразила цель.

Также 10 мая сирийцы применили С-200 для противодействия воздушным ударам со стороны Израиля. По данным израильской стороны, одна из установок была уничтожена.

По словам Сергея Згурца, в Украине в 2012 году было четыре воинских части, вооруженных ЗРК С-200. Все они по результатам 2012 года были признаны боеспособными. Но уже в начале 2013 года по распоряжению тогдашнего министра обороны Павла Лебедева, ныне проживающего в аннексированном Крыму, их внезапно признали устаревшими.

"Сокращение" заняло буквально месяц", — сообщил Згурец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ США в ОБСЕ назвали условие для окончания войны на Донбассе

Жизнь заставляет

По оценкам Згурца, если планы по усилению зенитно-ракетного щита удастся реализовать, то количество боеспособных комплексов в составе зенитных ракетных войск ВСУ увеличится на треть. Но главной проблемой советских "старичков" все же является их почтенный возраст.

"Этой технике уже не один десяток лет, сроки эксплуатации истекают. Самому "свежему" из ЗРК — четверть века, но есть изделия и значительно старше", — пояснил эксперт по вопросам ОПК Максим Глущенко.

По его словам, такая ситуация требует разрешения. Восстановление и модернизация старых зенитно-ракетных комплексов сейчас является самым реальным путем повышения боевых возможностей украинских ПВО.

"Наиболее удачным проектом модернизации можно считать совместную работу киевского КБ "Луч" и компании "Радионикс" по зенитно-ракетному комплексу С-125 "Печора", испытания которого прошли в январе нынешнего года. За счет установки на ракеты новых головок наведения граница зоны поражения увеличилась по дальности с 18 до 40 км, а по высоте — с 18 до 25 км", — говорит Глущенко.

По его словам, КБ "Луч" и КБ "Южное" имеют свои концепции по созданию отечественных ЗРК, но они пока лишь "в стадии обсуждения".

"Создание новых, современных отечественных ЗРК — красивая и правильная задача. Она вполне реальна, но как долго мы готовы ждать? Например, на разработку С-300 ушло больше 10 лет, при том, что на его создание были брошены колоссальные ресурсы: работали с десяток научных учреждений, и денег в СССР не жалели. Поэтому в нашем случае оптимальный вариант — это продолжать собственные разработки, одновременно восстанавливая то, что может укрепить щит противовоздушной обороны над Украиной", — заявил Глущенко.

Готовимся ко всему

Как объяснил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук, стремление усилить зенитно-ракетный "зонтик" продиктовано двумя причинами. Во-первых, в Украине держат в уме самый худший вариант развития событий — широкомасштабную агрессию со стороны России.

"И хотя такой сценарий маловероятен, все же нам нужно к нему готовиться", — уточнил Тымчук.

Во-вторых, в нашей стране хотели бы возродить сплошной зенитно-ракетный щит, доставшийся нам в наследство от СССР.

"За 15—20 лет этот щит был практически полностью разрушен — к 2014 году прикрывались только отдельные районы нашей страны", — пояснил Тымчук.

По его словам, реальные возможности украинской ПВО отразить воздушное нападение со стороны РФ, равно как и ее слабые места, являются секретной информацией: