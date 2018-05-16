Украина несет огромные убытки из-за Керченского моста: Омелян озвучил цифру

Сегодня, 13:55

Строительство Россией такого объекта в Керченском проливе сильно мешает Украине

Керченский мост. Фото: twitter.com/Krymsky_bridge
Керченский мост. Фото: twitter.com/Krymsky_bridge

Украина несет убытки ежегодно в районе 500 миллионов гривен из-за построенного Россией Крымского моста. Об этом заявил после заседания правительства министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, это только прямые убытки, а намного больше Украина потеряла от непрямых.

"Мы ориентировочно оцениваем в полмиллиарда гривен в год прямые убытки из-за того, что была уменьшена тоннажность суден по заходу в наши два порта на Азовском море, а именно в Мариуполь и Бердянск, но непрямые убытки – это миллиардные убытки", – сказал Омелян.

Напомним, как рассказывал в прокуратуре Крыма, Керченский мост несет серьезную экологическую угрозу для Украины. В ведомстве отметили, что россияне при строительстве грубо нарушили правила экологической безопасности.

Как сообщалось, вчера, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Утром 16 мая было официально открыто автомобильное движение. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Стоит отметить, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. Эту стройку века уже осудили на Западе. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.
Россия, убытки, Омелян, керченский мост, крымский мост

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Источник:

УНИАН

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