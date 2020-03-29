Украина останется без главного христианского праздника: как будем праздновать Пасху

В связи с тем, что в Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации, на Пасху и в поминальные дни (неделя после Пасхи), скорее всего, не будет массовых богослужений и посещений кладбищ. Особенно это опасно из-за такой традиции как устраивание поминальных обедов на погостах, чего православная церковь, кстати, не приветствует.

"Тут свое слово должны сказать священнослужители всех конфессий, – говорит Владимир Фесенко. – Говорить что-то за них мирским людям было бы неправильно. Предполагаю, что такое решение будет озвучено иерархами заблаговременно".

Пока ни в одной из конфессий нам прямо не сказали, как будет организовано празднование светлого Христова воскресения. Но, например, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (УПЦ) благословил всем епархиям участвовать в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции. А массовое скопление народа как раз способствует ее распространению.

Священный синод Православной церкви Украины (ПЦУ) 24 марта принял решение о том, что разрешается проведение богослужений в храмах священнослужителями, церковнослужителями и певчими без присутствия мирян. Мирянам рекомендуют дома организовать молитвенные уголки с иконой, священными книгами, лампадой или свечой и молиться там. При необходимости можно пригласить батюшку домой с соблюдением мер карантина.

А президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал скорый запуск проекта "Пасха дома".

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"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", – заметил Зеленский.

Подробнее о том, что означает продление карантина и введение ЧС для Украины и ее экономики, читайте в материале: Коронавирус наступает: зачем в Украине объявили чрезвычайную ситуацию и что будет с экономикой

А о том, как пережить карантин с пользой и без нервов – смотрите в сюжете:

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