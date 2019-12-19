"За горло меня взяли": Путин рассказал, почему главари ЛДНР подписали Минские соглашения

Также он рассказал, где боевики на Донбассе берут вооружение и военную технику

/ Фото: AFP

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Власти Украины сами настаивали, чтобы Минские соглашения подписали главари непризнанных республик. Об этом заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, когда будут расформированы временные администрации непризнанных республик ЛНР и ДНР. Ведь эти администрации не упоминаются в Минских соглашениях, на выполнении которых настаивает Москва.

"Они (представители Украины – ред.) просто за горло меня взяли, хотя сами представители непризнанных республик ничего подписывать не хотели. Но все-таки мы их уговорили, и они поставили свои подписи. Таким образом Украина признала, что они (непризнанные республики. – Ред.) существуют", – уточнил Путин.

Высказался президент РФ также о пункте Минских соглашений, который предусматривает вывод наемников и иностранных войск. По его словам, это станет возможным только после проведения выборов на этих территориях, напомнил Путин на ежегодной пресс-конференции.

Также президент РФ в очередной раз заявил, что на Донбассе нет иностранных войск: по его словам, все вооруженные формирования – местная милиция, местные силы самообороны, – сформированы из местных жителей.

"Во многих горячих точках мира происходят военные действия. Откуда они берут технику? Видимо, они получают ее от структур и стран, которые им симпатизируют", – заявил Путин.

Напомним: трехстороннее соглашение о прекращении огня на территории Донецкой и Луганской областей подписали 5 сентября 2014 года в Минске представители Украины, России и ОБСЕ, Леонид Кучма, Михаил Зурабов и Хайди Тальявини, в присутствии представителей так называемых "Л/ДНР" Игоря Плотницкого и Александра Захарченко.

К сожалению, кризис до сих пор так и не удалось преодолеть – в первую очередь потому, что все планы по выходу из кризиса на востоке, которые предлагают Украине,в первую очередь выгодны РФ.

Последнее заседание трехсторонней контактной группы прошло в Минске буквально на днях, и закончилось без особого результата, хотя там собирались договориться о прекращении огня на Донбассе и освобождении всех пленных.

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