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Украина вышла на "плато" эпидемии COVID-19: в Минздраве рассказали, что это значит

6 мая, 14:19

Денис Беспалов

Если страна преждевременно не выйдет из карантина, количество зараженных будет снижаться

Украина вышла на "плато" эпидемии COVID-19, когда нет резкого всплеска заболеваемости. Об этом в интервью "Сегодня" сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Пика роста нет, то есть мы 17 дней на "плато". Это наша цель, которую мы хотели достичь введением карантина, чтобы не было стремительного роста и балансировать без одномоментной нагрузки и госпитализации больных", - сказал он.

По его словам, согласно прогнозам пик заболеваемости мог прийтись на 14 апреля.

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"По расчетам, у нас могло быть на 14 апреля 41 тыс. больных. Но мы заранее ввели карантин. Если брать ретроспективную динамику и у нас не будет дальше роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля. С тех пор мы держимся в промежутке 400-550 случаев и в этом диапазоне мы уже 17 дней", – сказал он.

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Фото: МАУ/Facebook

Виктор Ляшко отметил, если страна преждевременно не выйдет из карантина, "то, в принципе, мы рассчитываем на стабилизацию процесса и постепенное снижение количества случаев коронавирусной болезни".

"Но мы должны быть начеку, потому что инфекция новая – мы не знаем, как поведет себя возбудитель. Мы ориентируемся на Польшу, ведь судя по динамике Украина идет так, как идет Польша, но с отставанием на дней 11-14", - сказал он.

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Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 6 мая в стране зафиксировано 13 184 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 316 человек.

Тем временем в Минздраве уточнили, как будут госпитализировать украинцев во время карантина.

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Украина коронавирус Виктор Ляшко

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