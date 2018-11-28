Военное положение в регионах: что изменилось в Виннице и Одессе

Правоохранители усиливают контроль, но стараются, чтобы он не слишком докучал гражданам

На усиленный режим службы перешли правоохранители в регионах. На въездах в Винницу установили блокпосты, а в Одесской области усиленно контролируют продажу оружия и пристально охраняют аэропорт и вокзалы. Сказалось ли это на жизни рядовых жителей – узнавали корреспонденты "Сегодня".

Все въезды в Виннице патрулируют мобильные блокпосты. Полицейские останавливают подозрительные авто: проверяют документы, ищут оружие, взрывчатку и наркотики. Винницкая область вошла в список областей, в которых ввели военное положение, поскольку регион граничит с "Приднестровьем", где находится контингент российских войск.

"Также работают мобильные посты полиции в приграничных зонах и также на стационарных постах полиции. У нас есть возможность проверять сразу через планшеты по базам, находятся лм машины провел в розыске. Так же нацелены мобильные патрули фактически на проверку лиц, которые могут находиться в розыске, которые могут вынашивать какие-то преступные планы – то есть все подозрительные лица", – рассказала пресс-секретарь нацполиции в Винницкой области Анна Олейник.

К проверкам автомобилисты относятся спокойно. Говорят, это не только поможет выявить запрещенные вещи, но и снизит уровень преступности. В целом ситуация в городе спокойная. Паники нет, ажиотажа у банкоматов и в магазинах – тоже. Аэропорт, железнодорожный и автовокзалы работают в обычном режиме. Полицейские говорят, комендантский час также не введен.

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В Одесской области, учитывая военное положение, усилили контроль за продажей оружия в специализированных магазинах. Более бдительно охраняют государственную границу на море и вдоль приднестровского участка. Также усилили охрану в аэропорту, на железнодорожном вокзале и в морских портах.

"Все объекты, которые существуют на территории области – инфраструктуры или объекты повышенной опасности,.. – конечно, охрана повышена, и меры безопасности повышены. Вы должны меньше это чувствовать. Если вы не видите, но он находится под усиленной охраной – это все нормально", - председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.

Блокпостов на въезде в Одессу не будет, хотя полиция на стационарных постах будет работать внимательнее. Информацию о конфискации имущества, трудовой повинности или поселении военных в квартиры гражданских в обладминистрации также опровергают. Не будут вводить и комендантский час, а проводить митинги или акции в области, по-прежнему разрешено.

Как мы писали, военные эксперты в комментарии сайту "Сегодня" озвучили основные плюсы и вызовы для украинской армии в режиме военного положения. Отмечается, что введение особого режима является тактически правильным решением, которое приводит в боевую готовность подразделения Вооруженных сил Украины для усиления обороноспособности страны на ее южном и восточном направлениях.

Также стало известно, какие полномочия получат силовики и чиновники. Особый режим развязывает руки правоохранителям и местным властям, но существенных ограничений прав граждан не будет, рассказал нам эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.