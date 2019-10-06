Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: увольнять будут без пособия и отпуска

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

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Парламентарии готовят украинцам новый Трудовой кодекс (ТК), он заменит нынешний устаревший КЗоТ, которому исполнилось почти полвека. Ожидается, что ТК примут в этом году, а действовать он начнет с 2020 г. Пока документ в работе, "Сегодня" выяснили, что в нем точно будет, и оценили, как могут измениться права и обязанности наемных работников и их работодателей.

Что известно

В проект нового ТК включат положения законов "Об оплате труда", "Об отпусках", "Об охране труда" и другие, которые частично дублируют действующий КЗоТ, сообщили нам в профильном комитете Верховной Рады. Будет упрощена и процедура увольнения работника, об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, "должно произойти упрощение трудовых отношений, потому что сейчас официально взять человека на работу — это все равно, что его усыновить, ибо проще развестись, чем кого-то уволить". Премьер, скорее всего, имел в виду забюрократизованный КЗоТом порядок увольнения работника, который не является, например, пьяницей или прогульщиком, но не справляется с порученной работой. Прежде всего это касается госслужащих и бюджетников, но и в частном бизнесе на увольнение непрофессионала уходит много времени, так как работнику надо вначале объявить не менее двух выговоров, правильно оформить их документально, чтобы суд не восстановил уволенного и не обязал работодателя оплатить тому вынужденный прогул. Другие изменения, о которых говорят, пока не подтверждены, но, по словам экспертов, есть основания утверждать, что предложения ужесточить трудовую дисциплину будут.

Хотелки и страшилки

По словам главы комитета ВР по соцполитике Галины Третьяковой, документ в работе, и все, кто хочет, принимают участие, в том числе профсоюзы и другие структуры. Главных новшеств от депутатов может быть три: первое — дать работодателю возможность уволить работника, если он находится в отпуске, на больничном (этим нередко злоупотребляют чиновники, обвиняемые в коррупции), а также уволить беременных и находящихся в декрете. Сейчас это все возможно лишь при ликвидации предприятия. При этом увольняемым не обязаны выплачивать никаких выходных пособий. Второе — сократить оплачиваемый отпуск (сейчас он равен минимум 24 календарных дня), отменить дополнительные отпуска льготникам, в том числе многодетным матерям, участникам боевых действий и чернобыльцам. Заметим: ранее предлагали увеличить оплачиваемый отпуск до 28 календарных дней. Третье — ввести так называемый "экспресс-больничный", когда работник может болеть 1-3 дня без предоставления оправдательных документов, но эти дни ему не оплатят. Заметим: сейчас это называется отпуск за свой счет.

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Озвучила свои предложения и Федерация работодателей Украины: надо сделать работодателя и работника равными субъектами трудовых отношений (сейчас, по их мнению, государство слишком защищает права работников), в частности отменить "запретную" функцию профсоюзов на увольнение по инициативе работодателя, а также ужесточить наказание "черным" (нелегальным) работодателям. В свою очередь Федерация профсоюзов Украины предлагает закрепить право работника на отказ от выполнения опасных для жизни и здоровья работ без средств защиты (спецодежда, респираторы, вентиляция и т. д.) под угрозой штрафа или увольнения, а также право не выполнять работу в случае задержки выплаты зарплаты. Перевод работника к другому работодателю возможен только с согласия работника, а его отказ о переводе не может служить причиной для санкций. В ФПУ требуют запрета на увольнение беременных, родителей, имеющих малолетних детей в возрасте до 6 лет, детей-инвалидов, одиноких отцов и матерей.

Эксперт: "Нужны работающие профсоюзы и гарантии выплат"

Эксперты надеются, что новый ТК кардинально изменит отношения между работодателями и работниками, передав защиту последних от государства профсоюзам.

"Сегодня не имеет значения, является работник членом профсоюза или нет, ибо его права защищает государство, и гарантии защиты очень серьезные, — говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Ожидается, что новый ТК передаст эти функции профсоюзам, их роль и значение должны возрасти, как в западных странах. Также государство хочет переложить на работодателя все проблемы, связанные с соцзащитой (больничные, охрана труда)".

Но, по словам эксперта, у работника должны остаться гарантии выплат при болезни, сокращении, запрет переработки и т. д. Эти проблемы также могут и должны решать профсоюзы, но очевидно, что они будут защищать только своих членов. А вопросы выполнения работником своих обязанностей должна решать комиссия, в которую войдут представители работодателей и профсоюзов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что такое трудовые отношения и как их правильно оформить в Украине. А также чем трудовые договоры, дающие возможность устроиться в штат, отличаются от договоров подряда, которые заключают для оказания конкретных услуг.

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