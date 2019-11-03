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Украинцам предлагают пускать памятники Ленина с молотка

3 ноября, 08:13

Государственное предприятие предоставляет услуги онлайн-аукциона

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Украинцам предлагают заработать, продавая памятники Ленина с аукциона. За годы декоммунизации в стране демонтировали почти 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину. Одни просто разбили, другие растащили на металлолом. Государственное предприятие СЕТАМ предложило свои услуги по продаже памятников вождю пролетариата с аукциона.

"Необходимо обратиться к нам, заключить договор о добровольной реализации, предоставить описание лота, предоставить фотографии, и после этого сказать, по какой стартовой цене вы бы хотели его продать. После этого мы начинаем аукцион", – говорит генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Все это происходит онлайн. На аукционе уже прошли торги по продаже шеститонного памятника из Днепропетровской области. Коммунальное предприятие выставило его на продажу для погашения долгов по зарплате. Стартовали с 385 тыс. грн, а продали за 500 тыс. грн.

"Если это добровольная реализация, можем договориться о любом сроке демонстрации, чем дольше – тем, конечно, больше людей его увидит, и больше будет желающих", – объясняет Вишнев.

От суммы, полученной за проданный на аукционе памятник, 5% взыщет СЕТАМ – за проведение торгов. Еще 10% надо будет уплатить в госбюджет.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

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Источник: Сегодня

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