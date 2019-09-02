Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,75

Украинцам запретили отдыхать в хвойных лесах

2 сентября, 13:47

Такой режим сохранится до 4 сентября

Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

По данным синоптиков в большинстве областей Украины до 4 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Поэтому в для украинцев вводится ряд ограничений, сообщило Министерство внутренних дел страны.

"В течение пожароопасного периода запрещается: сжигать стерню на сельскохозяйственных полях; посещать хвойные леса; разводить костры в лесу и лесопосадках; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу тряпки, пропитанное бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы", – пояснила пресс-служба МВД в понедельник.

Реклама

В пресс-службе сообщили, что только за прошедшие сутки в Украине произошло 337 возгораний на открытых территориях, а также призвали граждан немедленно звонить по телефону "101" в случае обнаружения возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях.

Напомним, ранее в Черкассах вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов: вспыхнули сухая трава, кусты и бытовой мусор.

В тренде
Зеленский поставил задачу по госбюджету-2020
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Также сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

лес костер пожароопасность

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дожди и похолодание: прогноз погоды на первую неделю осени
Дожди и похолодание: прогноз погоды на первую неделю осениУкраина
1 сентября в Украине: школьные новшества и советы родителям
1 сентября в Украине: школьные новшества и советы родителямУкраина
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее
Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднееУкраина
Зеленский назвал условия, при которых
Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительствомПолитика
Зеленский созывает руководителей Рады, Кабмина и силовиков
Зеленский созывает руководителей Рады, Кабмина и силовиковПолитика

Новости партнеров

Loading...