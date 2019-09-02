Украинцам запретили отдыхать в хвойных лесах

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По данным синоптиков в большинстве областей Украины до 4 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Поэтому в для украинцев вводится ряд ограничений, сообщило Министерство внутренних дел страны.

"В течение пожароопасного периода запрещается: сжигать стерню на сельскохозяйственных полях; посещать хвойные леса; разводить костры в лесу и лесопосадках; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу тряпки, пропитанное бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы", – пояснила пресс-служба МВД в понедельник.

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В пресс-службе сообщили, что только за прошедшие сутки в Украине произошло 337 возгораний на открытых территориях, а также призвали граждан немедленно звонить по телефону "101" в случае обнаружения возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях.

Напомним, ранее в Черкассах вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов: вспыхнули сухая трава, кусты и бытовой мусор.

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Также сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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