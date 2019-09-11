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Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

11 сентября, 08:49

11-16 сентября будет сохранятся опасность пятого уровня

В Харькове за сутки произошло почти полсотни пожаров в экосистемах

В Харькове за сутки произошло почти полсотни пожаров в экосистемах / Фото: ГСЧС

На территории Украины 11-16 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 11-16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

В частности, в Киеве и Киевской области в эти дни сохранится пожарная опасность 5 класса.

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Как мы писали ранее, в Черниговской области вспыхнули масштабные пожары на торфяниках. Самая сложная ситуация – в Семеновском районе, где площадь пожаров составила уже более десяти гектаров.

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Фото: Пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Мы также сообщали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

Напомним, что аномальная жара, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.

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