Украинцев становится все меньше: чтобы спасти экономику, пенсионный возраст придется повышать много раз

Украинцев становится все меньше, это показали данные Госслужбы статистики о демографической ситуации в стране за 2019 год. Нас уже менее 42 млн человек, а по данным недавно отправленного в отставку Кабмина (так называемая "перепись Дубилета"), еще меньше – 37,3 млн. У сокращения населения Украины и его старения есть много негативных сторон Самая ощутимая – экономическая. Как рассказал нам член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, рынок труда давно испытывает существенный недостаток рук.

"Малочисленные поколения, которые были рождены в 1990-2000-х годах, сейчас выходят на рынок труда, но их очень мало. И наоборот, на пенсию уже выходят люди, которые родились в 60-х годах. Их приблизительно в полтора раза больше, чем поколения 1990-х, – говорит Пендзин. – И даже в чем-то для страны хорошо, что из-за небольших пенсий эти люди вынуждены работать и дальше. Так как уже на сегодня на одного официально работающего, который платит взносы в Пенсионный фонд, приходится более одного пенсионера. Это значит, что через 3-5 лет придется снова повышать пенсионный возраст, страховой стаж, дающий право на пенсию либо гарантировать всем только минимальные пенсии".

А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен: когда в стране слишком много молодежи – это тоже плохо, если государство не может их трудоустроить.

"В Бразилии, где молодых намного больше, чем людей старшего возраста, доля безработных среди молодых – до 40%, так как они не имеют ни образования, ни профессии, ни желания трудиться, – привел пример Охрименко. – В фавелах (трущобах) выросло уже три поколения профессиональных безработных, это преступность, нищета с которой власти не могут справиться. И наоборот, в стареющей Европе доминирует средний класс, где детей в семьях один-два, но они имеют образование, профессию, достаточный уровень жизни, могут содержать престарелых родителей. Похоже, что Украина пойдет по какому-то среднему пути: в городах будет формироваться средний класс, в селах, где детей традиционно больше – подрастать молодое поколение, которое придет на смену старшему поколению, в том числе и переехав в города. Такая тенденция уже усиливается".

Светлана Аксенова добавила, что выходом из создавшейся ситуации, когда население стареет, может быть продление активной деятельности тех, кто еще 10 лет назад уходил на отдых, либо и вовсе из жизни.

В тренде Кабмин ввел карантин по всей Украине: первые подробности

"Несмотря на трудности, продолжительность жизни у нас растет, трудовая активность старшего поколения – тоже, поэтому преждевременно говорить о том, что к 2050 году Украина станет "приютом для престарелых", – резюмировала демограф.

Подробнее о демографической ситуации в нашей стране читайте в материале: Население Украины стремительно сокращается: чем это грозит стране

Напомним, ранее новости писали о том, что в Украине хотят повысить пенсионный возраст. Главные причины – уменьшение количества трудоспособного населения и увеличение продолжительности жизни пенсионеров.

А вот как обсуждали электронную перепись Кабмина на "Свободе слова Савика Шустера" на телеканале "Украина":

Реклама

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама