Сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение, но уже завтра ожидается более приятная погода – не будет ни жары, ни холода и почти без дождей.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра в Украине температура воздуха будет приятной – в течение дня ожидается 22-27 градусов, а вот в Карпатах местами всего 8-14 градусов.

"Дожди и грозы более вероятны завтра в западных областях, в Винницкой и во второй половине дня в Житомирской области. На остальной территории Украины поле повышенного атмосферного давления обусловит сухую, преимущественно солнечную, погоду. Ветер предполагается западного направления, небольшой, максимум умеренный. Однако при грозах может быть порывистым", – написала Диденко.

Киевлян тоже ждет комфортная погода. В столице в четверг около 25 градусов, без осадков, разве что во второй половине дня, ближе к вечеру, могут набежать облака и местами возможен небольшой дождь.

В тренде Украинцев ждет комфортная погода: синоптик порадовала прогнозом

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

Запорожье тоже пострадало от сильного ливня, плюс скорость ветра местами достигала 21 км/ч. Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь, в некоторых местах отключились светофоры.

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