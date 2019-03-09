Украинцы с "Андромеды": моряки раскрыли подробности после 14 месяцев заключения

Греки признали украинцев невиновными в контрабанде взрывчатки

Корабль "Андромеда".

Украинцы с "Андромеды": моряки раскрыли подробности после 14 месяцев заключения Александр Ильченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3bf/a02/5c83bfa026069.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3bf/a02/5c83bfa026069.png 2019-03-09T16:02:30+02:00 Украина Греки признали украинцев невиновными в контрабанде взрывчатки

Украинцы, оправданные судом в Греции в деле о контрабанде оружия и взрывчатки, рассказали журналистам "Сегодня" некоторые подробности дела.

Напомним, Центральный суд города Пирей снял все обвинения по делу команды, куда входили и граждане Украины – капитан Алексей Слепнев и старший помощник капитана Сергей Константинов, в контрабанде оружия и опасных материалов.

Сухогруз следовал из Турции в Джибути и Оман с партией промышленной взрывчатки, детонаторами и пустыми емкостями для сжиженного газа. У побережья Крита он был перехвачен, а экипаж обвинен в нелегальной перевозке оружия и боеприпасов для горячих точек. Слепнева, Константинова, других моряков долгое время удерживали в местной тюрьме "Коридаллос" без суда и следствия.

Своей вины они не признали. Осенью прошлого года дело наконец было передано в суд. Процесс занял около пяти месяцев. Журналисты "Сегодня" одними из первых поздравили капитана и старпома с этим событием, выяснив некоторые подробности.

"Свое решение суд сформулировал очень буднично, будто не произошло ничего чрезвычайного, и мы не провели столько времени в тюрьме. Судья проверил по списку, все ли участники заседания присутствуют, а потом сказал только одну фразу:" Все подсудимые признаны невиновными по всем пунктам обвинения ". Процедура заняла три минуты!", – рассказал Алексей Слепнев



Капитан судна Алексей Слепнев

В свою очередь, Сергей Константинов добавил, что определяющую роль в процессе сыграли отсутствие у стороны обвинения убедительных доказательств, а те, которые выдвигались, были должным образом "отбиты" и приняты во внимание.



Старший помощник капитана Сергей Константинов

После того, как был объявлен оправдательный приговор, моряки признались, что были счастливы – улыбались, обнимались, шутили. Члены экипажа – индусы предложили устроить по этому поводу пикник, и возник даже импровизированный спор, кто будет шеф-поваром, и какой должна быть праздничная кухня – индийской, украинской, албанской или греческой, поскольку в команде – представители разных стран, поэтому и предпочтения тоже разные.

В конце концов решили, что праздничный стол будет равноправным, без дискриминации, и каждый полакомится тем, чем захочет.

"Когда мы с Сергеем вернулись в тюрьму, нас с нетерпением ждали другие украинцы, тоже находящиеся там по подозрению в совершении противоправных действий. Они приветствовали нас, поскольку уже обо всем знали, и были рады за нас, даже бутербродов приготовили. В наш информационный век все очень быстро становится известным", – объяснил капитан.

Вместе с тем, когда именно оба украинца вернутся домой, они пока точно не знают – остаются процедурные формальности, и пока проблемы будут решаться, моряков "Андромеды" могут держать в другой тюрьме – "Аладапон", с очень сложными, как они говорят, условиями пребывания.

Оба надеются на помощь наших дипломатов, и пользуясь случаем, благодарят всех, кто поддерживал их в течение прошлых 14 месяцев.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина намерена помочь украинским морякам, которые были осуждены в Греции за перевозку нелегальных мигрантов.

Также сообщалось, что семьи моряков, погибших у берегов Турции, не могут добиться от страховщиков полной компенсации.

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АВТОР: Александр Ильченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.