Украинец планировал переправить в Израиль более трех килограмм кокаина

Пакеты с порошком находились в специальном тайнике в двойном дне чемодана

Фото Госпогранслужбы.

Украинец планировал переправить в Израиль более трех килограмм кокаина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/358/2b2/5c93582b24eeb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/358/2b2/5c93582b24eeb.jpg 2019-03-21T11:28:00+02:00 Украина Пакеты с порошком находились в специальном тайнике в двойном дне чемодана

В пункте пропуска "Борисполь" пограничники зафиксировали попытку контрабанды почти 3,5 кг кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Управлением противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Киевской таможни ГФС в сотрудничестве с ГУБКОП СБ Украины предупреждено перемещения нашим соотечественником через таможенную границу Украины наркотического средства кокаина", – сообщили пограничники.

Четыре пакета в целом почти с 3,5 кг кокаина были обнаружены при пересечении белой линии, обозначающей окончание прохождения таможенного контроля в режиме "зеленый коридор", в багаже нашего соотечественника, который прибыл на территорию Украины авиарейсом из Панамы транзитом через Германию. Как оказалось, в дальнейшем наркотик планировали переправить в Израиль.

Пакеты с спрессованным порошкообразным веществом белого цвета находились в специальном тайнике в двойном дне багажной чемоданы гражданина.

Таким образом гражданином Украины совершены действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины прессованного порошкообразного вещества белого цвета, которое, согласно экспресс-анализатора наркотических средств MMC International BV, содержит в своем составе наркотическое средство кокаин, с сокрытием от таможенного контроля, а именно с использованием специально изготовленных хранилищ (тайников).

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса Украины.

Материалы дела изъяты СБУ в рамках уголовного производства.

Напомним, ранее харьковские пограничники задержали женщину, которая контрабандным путем пыталась вывезти в Россию партию серебра – на пункте пропуска Александровка задержали 66-летнюю харьковчанку, которая пешком направлялась в Россию. В ходе проверки на нее отреагировал металлодетектор.

Во время тщательного досмотра силовики обнаружили на ее теле специальный пояс, в отсеках которого лежали более 70 ювелирных изделий, вероятнее всего, из серебра.

Также мы писали о том, как во Львовской области, на пункте пропуска Краковец, пограничники обнаружили сразу два тайника с контрабандными сигаретами, которые были оборудованы в микроавтобусах.

Спрятанные сигареты различных марок были найдены в двойном потолке и днище – там нашли свыше двух тысяч пачек, а уже через несколько часов еще сотню блоков – около тысячи пачек – обнаружили в топливном баке другого микроавтобуса. Контрабандный товар был конфискован, а водителей теперь ожидает суд.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают.

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