Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Последние новости Украины

Украинец попал в плен к пиратам в Западной Африке: подробности

21 апреля, 19:43

Станислав Кожемякин

Моряка взяли в заложники и увезли в неизвестном направлении

Через месяц после того, как в омывающем Западную Африку Гвинейском проливе пираты захватили 17 граждан Украины, еще один украинец попал в плен в Бенине. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева, об этом внешнеполитическому ведомству сообщили 20 апреля в посольстве Германии.

Немецкая сторона отметила, что похитители захватили украинского члена экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher и увезли в неизвестном направлении.

Реклама

Для выяснения обстоятельств случившегося генеральное консульство Украины в Гамбурге уже связалось с судовладельцем, компанией Transeste Schiffahrt Gmbh.

Посольство Украины в Нигерии, которое также представляет страну в Бенине, в свою очередь, обратилось в бенинские правоохранительные органы, чтобы подтвердить захват гражданина Украины.

В тренде
В Украину идет дождевой циклон и потепление: как изменится погода в ближайшие дни

Ранее российские СМИ сообщили, что всего пираты взяли в плен восемь членов экипажа, в том числе и троих граждан РФ. Также в экипаж входили граждане Болгарии и Филиппин. Нападение произошло 19 апреля, когда контейнеровоз Tommi Ritscher стоял на рейде в порту города Котону. 11 морякам удалось закрыться в помещениях.

Как утверждается, после нападения пираты вместе с заложниками покинули территориальные воды Бенина.

Реклама

Напомним, что в прошлом месяце после переговоров с другими пиратами удалось вернуть из плена украинца Дмитрия Голяненко, который был захвачен в феврале на корабле Alpine Penelope.

Стоит отметить, что в прошлом году украинские моряки неоднократно попадали в плен к пиратам. В частности, в августе украинские моряки были захвачены нигерийцами, которые атаковали многоцелевое немецкое судно Marmalaita.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Бенин пираты моряки пиратство Африка украинцы за границей пират

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 21 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 21 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионовУкраина
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 17 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 17 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать
Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делатьFun
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озера
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озераЭкономика
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в Минске
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в МинскеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...