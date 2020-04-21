Украинец попал в плен к пиратам в Западной Африке: подробности

Через месяц после того, как в омывающем Западную Африку Гвинейском проливе пираты захватили 17 граждан Украины, еще один украинец попал в плен в Бенине. Об этом сообщает "Укринформ".
По словам директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева, об этом внешнеполитическому ведомству сообщили 20 апреля в посольстве Германии.
Немецкая сторона отметила, что похитители захватили украинского члена экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher и увезли в неизвестном направлении.
Для выяснения обстоятельств случившегося генеральное консульство Украины в Гамбурге уже связалось с судовладельцем, компанией Transeste Schiffahrt Gmbh.
Посольство Украины в Нигерии, которое также представляет страну в Бенине, в свою очередь, обратилось в бенинские правоохранительные органы, чтобы подтвердить захват гражданина Украины.
Ранее российские СМИ сообщили, что всего пираты взяли в плен восемь членов экипажа, в том числе и троих граждан РФ. Также в экипаж входили граждане Болгарии и Филиппин. Нападение произошло 19 апреля, когда контейнеровоз Tommi Ritscher стоял на рейде в порту города Котону. 11 морякам удалось закрыться в помещениях.
Как утверждается, после нападения пираты вместе с заложниками покинули территориальные воды Бенина.
Напомним, что в прошлом месяце после переговоров с другими пиратами удалось вернуть из плена украинца Дмитрия Голяненко, который был захвачен в феврале на корабле Alpine Penelope.
Стоит отметить, что в прошлом году украинские моряки неоднократно попадали в плен к пиратам. В частности, в августе украинские моряки были захвачены нигерийцами, которые атаковали многоцелевое немецкое судно Marmalaita.
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