Украинец попал в плен к пиратам в Западной Африке: подробности

Моряка взяли в заложники и увезли в неизвестном направлении

Через месяц после того, как в омывающем Западную Африку Гвинейском проливе пираты захватили 17 граждан Украины, еще один украинец попал в плен в Бенине. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева, об этом внешнеполитическому ведомству сообщили 20 апреля в посольстве Германии.

Немецкая сторона отметила, что похитители захватили украинского члена экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher и увезли в неизвестном направлении.

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Для выяснения обстоятельств случившегося генеральное консульство Украины в Гамбурге уже связалось с судовладельцем, компанией Transeste Schiffahrt Gmbh.

Посольство Украины в Нигерии, которое также представляет страну в Бенине, в свою очередь, обратилось в бенинские правоохранительные органы, чтобы подтвердить захват гражданина Украины.

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Ранее российские СМИ сообщили, что всего пираты взяли в плен восемь членов экипажа, в том числе и троих граждан РФ. Также в экипаж входили граждане Болгарии и Филиппин. Нападение произошло 19 апреля, когда контейнеровоз Tommi Ritscher стоял на рейде в порту города Котону. 11 морякам удалось закрыться в помещениях.

Как утверждается, после нападения пираты вместе с заложниками покинули территориальные воды Бенина.

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Напомним, что в прошлом месяце после переговоров с другими пиратами удалось вернуть из плена украинца Дмитрия Голяненко, который был захвачен в феврале на корабле Alpine Penelope.

Стоит отметить, что в прошлом году украинские моряки неоднократно попадали в плен к пиратам. В частности, в августе украинские моряки были захвачены нигерийцами, которые атаковали многоцелевое немецкое судно Marmalaita.

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