Украинские хакеры начали вымогать выкупы в биткоинах

В Украине киберпреступления все чаще совершат при помощи самых обычных устройств. На днях полицейские в Хмельницком поймали злоумышленника, который обворовал нескольких граждан с помощью их же мобильных телефонов. Как рассказала спикер хмельницких копов Инна Глега, 24-летний подозреваемый обогатился как минимум на 30 тыс. грн.

"Этот па­­рень, ранее уже судимый за кражи, пользовался доверием случайных людей. Он просил у них мобильный телефон якобы для того, чтобы сделать срочный звонок. Взяв телефон, он заходил в мобильное банковское приложение (если номер, конечно, был привязан к банковской карте. — Авт.), менял пароль доступа и быстро перечислял деньги с чужого счета на свою карту. После этого возвращал телефон ничего не подозревающей жертве", — рассказала "Сегодня" Инна Глега.

К этому полицейские добавили, что вычислили подозреваемого, отследив похищенные средства. Парень задержан, ведется следствие, подозреваемого проверяют на причастность к подобным преступлениям. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Впрочем, это еще мелочь.

"На протяжении нескольких месяцев в киберполицию с жалобами на хакеров-вымогателей обращаются предста­­вители государст­­венных и частных финансовных учреждений, транспортных компаний, госучреждений и интернет-про­­вай­­деров", — заявил департамент киберполиции Нацполиции.

И добавляют:

"Жертвам, от имени так на­­зываемой хакерской группы LizardSquad, на электронные почтовые ящики приходят письма с сообщением, что их предприятие выбрано для следующей DDoS-атаки. Для того чтобы избежать блокирования работы, жертвы должны заплатить хакерам 3 биткоина".

Курс биткоина сегодня составляет $7818, то есть хакеры требуют со своих жертв почти $24 тыс. (около 600 тыс. грн).

В киберполиции пытаются установить личности шантажом. При этом копы обращают внимание, что, если предприниматели и заплатят хакерам выкуп, то все равно не получат полной гарантии того, что избегут их атаки.

"Уплата этих денег лишь финансирует дальнейшую деятельность злоумышленников и подтверждает правильность выбранной схемы шантажа", — говорят полицейские.

А в Полтаве на днях пытался выйти на свободу 35-летний подозреваемый в хакерстве Геннадий К., за которым охотились полицейские сразу 30 стран и который был арестован в конце февраля. Он обжаловал решение об аресте в Апелляционном суде. Впрочем, суд отказал ему в этом и оставил на время следствия за решеткой. Напомним, полицейские подозревают его в том, что мужчина якобы является организатором интернет-платформы, которая могла за один день заразить вирусами до 500 тыс. компьютеров. Украинские силовики инкриминируют ему покушение на убийство правоохранителя в момент задержания.

Украли пароли и 1,5 млн евро

Недавно в Черновцах полицейские разоблачили двух местных жителей, которых подозревают в проведении крупных махинациях. Им инкриминируют воровство у мирового сервиса логистики 1,5 млн евро. Копы считают причастными к этому преступлению 28-летнюю женщину и 22-летнего парня. По версии следствия, они с помощью украденных паролей получали цифровые пакетные марки и перепродавали их с существенными скидками.