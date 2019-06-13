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Украинские корабли не прекратят судоходство через Керченский пролив – Хомчак

13 июня, 12:54

Россия уже нападала на украинские морские силы, но теперь ВМС Украины будут действовать осторожнее

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua.

Ранее в Украине называли условие для прохода кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, однако нынешнее руководство Вооруженных сил не намерено ставить украинские суда под удар агрессора на море.

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак в интервью "Радио Свобода" дал понять, что от судоходства в проливе Украина отказываться не собирается.

По его словам, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко доложил ему по событиям в Керченском проливе, когда россияне напали на украинские корабли.

"Он (Воронченко. – Ред.) мне доложил, что это был не первый проход наших военных кораблей, что он отдавал команды, которые нужны были: возвращаться, когда их не пускали, когда они стояли, сделали заявку, что они готовы пройти под тем мостом (Керченским. – Ред.), как это было в предыдущие разы. Провокация была с российской стороны… То есть они не собирались просто выполнять нормы морского права, гуманитарного права. У военных есть свои законы. А так, как повела себя Россия в Керченском проливе, классификация была нашего руководства, это открытая военная агрессия, и я с этим согласен", – сказал Хомчак.

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В то же время генерал дал понять, что Военно-морские силы Украины и дальше будут проходить через Керченский пролив, но так, чтобы не повторилась ситуация с прошлогодним нападением россиян.

"Военные попытки, конечно, мы повторять так же, как оно было, не собираемся, но будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий", – подчеркнул начальник Генштаба ВСУ.

Как сообщали новости "Сегодня", в Совете Федерации РФ заявили, что проход украинских кораблей может обернуться войной с Россией. Российские политики не исключают нового военного конфликта с Украиной даже при участии НАТО.

Отметим, Россия заявляет о якобы нарушении ВМС Украины морской границы. Однако стоит напомнить, что ФСБ РФ подтвердила, что атаковала украинские корабли в международных водах. Эксперты проанализировали хронологию событий.

25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. ГПУ показывала реконструкцию событий в Керченском проливе.

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Тег ВМС, море, корабли, Керченский пролив, хомчак, судоходство

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