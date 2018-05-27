Украинские деятели культуры потребовали освободить Сенцова

Сегодня, 12:49

Также творческие работники потребовали освобождения других заключенных

Олег Сенцов. Фото из открытых источников
Олег Сенцов. Фото из открытых источников

С требованием освободить незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и всех политических заключенных выступили украинские деятели культуры на Всеукраинском совещании директоров театров Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

"Оргкомитет ХХ Международного фестиваля "Мельпомена Таврии", творческий коллектив Херсонского областного академического театра им. Николая Кулиша, а также творческое сообщество, которое представляет все регионы Украины, выступает с обращением "Освободить режиссера Олега Сенцова и всех политических заключенных... Мы, творческое сообщество, работающее на развитие культуры нашей страны, глубоко обеспокоены этой ситуацией. Тогда, когда каждый гражданин находится под угрозой, как может идти речь о свободной жизни и развитии. Мы требуем, чтобы режиссер Олег Сенцов и все политические заключенные были освобождены", – говорится в обращении.

Также сегодня в Нью-Йорке на Таймс-сквер активисты организовали мероприятие в поддержку Олега Сенцова

Ранее мы сообщали о том, что Сенцов объявил бессрочную голодовку и заявил о намерении голодать "до конца". 21 мая его адвокат Дмитрий Динзе обнародовал письмо режиссера, который пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.

Вчера, 26 мая сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что на данный момент состояние у Олега стабильное.
Россия, политзаключенные, заключение, обращения, сенцов

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Источник:

УНИАН

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