Украинские деятели культуры потребовали освободить Сенцова

С требованием освободить незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и всех политических заключенных выступили украинские деятели культуры на Всеукраинском совещании директоров театров Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

"Оргкомитет ХХ Международного фестиваля "Мельпомена Таврии", творческий коллектив Херсонского областного академического театра им. Николая Кулиша, а также творческое сообщество, которое представляет все регионы Украины, выступает с обращением "Освободить режиссера Олега Сенцова и всех политических заключенных... Мы, творческое сообщество, работающее на развитие культуры нашей страны, глубоко обеспокоены этой ситуацией. Тогда, когда каждый гражданин находится под угрозой, как может идти речь о свободной жизни и развитии. Мы требуем, чтобы режиссер Олег Сенцов и все политические заключенные были освобождены", – говорится в обращении.

Также сегодня в Нью-Йорке на Таймс-сквер активисты организовали мероприятие в поддержку Олега Сенцова.

Ранее мы сообщали о том, что Сенцов объявил бессрочную голодовку и заявил о намерении голодать "до конца". 21 мая его адвокат Дмитрий Динзе обнародовал письмо режиссера, который пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.

Вчера, 26 мая сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что на данный момент состояние у Олега стабильное.