Украинские летчики показали высший пилотаж в Европе: яркие фото и видео

Сегодня, 12:59

Украинцы получили положительные отзывы профессионалов, организаторов и публики в пяти авиапоказах


Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Фото: facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації

Украинские летчики блеснули мастерством на европейских авиашоу в Дании, Польше, Чехии, Великобритании и Бельгии, где они выполняли фигуры высшего пилотажа на глазах у европейцев, сообщает Минобороны Украины.

Летчики-инструкторы 831-й бригады тактической авиации ВСУ полковник Александр Оксанченко и подполковник Юрий Булавка завершили участие на авиаушоу в Бельгии турне Украины на европейской арене.

"Фигуры высшего пилотажа в исполнении Оксанченко на боевом самолете-истребителе Су-27 вызвали бурные аплодисменты зрителей. Юрий Булавка успевал еще и представлять авиационную технику во время статического показа. За впечатляющее выступление миргородские летчики получили памятные награды не только от организаторов международного авиационного показа в Бельгии, но и от участников. В частности, пилотажная группа из Франции подарила нашим летчикам картину в знак признания высокого мастерства украинцев в летном деле", – говорится в сообщении.

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Отметим, в этом году летный и инженерно-технический состав 831-й бригады тактической авиации принял участие в пяти международных авиационных показах, которые проходили в Дании, Польше, Чехии, Великобритании и Бельгии. Пилотажная программа военных летчиков из Миргорода получила положительные отзывы профессионалов, организаторов и публики. Представители СМИ и фотографы-любители специально приезжали со всей Европы, чтобы увидеть выступление украинских военных летчиков.

Напомним, недавно авиация Вооруженных сил Украины по приказу командующего Операцией объединенных сил генерала Сергея Наева провела учения с участием сил противовоздушной обороны. Среди прочего самолеты ВСУ учились прорывать системы ПВО "противника".

Также мы публиковали видео из кабины самолетов ВСУ. Военные отмечают, что авиация Воздушных сил, взаимодействие с которой многократно отработано, при необходимости придет на помощь в любой момент. Ведь для боевого самолета с оперативного аэродрома в район проведения операции Объединенных сил – считанные минуты лету.
Европа, летчики, самолеты, авиашоу

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Источник:

"Сегодня"

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