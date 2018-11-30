Украинские моряки предупреждали россиян о проходе по Керченскому проливу – Муженко

У военных есть две радиограммы, которые подтверждают, что экипажи захваченных россиянами украинских кораблей уведомляли о намерении пройти по Керчь-Еникальскому каналу и вели переговоры с российской береговой охраной. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в ходе совещания у президента Украины Петра Порошенко.

По словам Муженко, в радиограммах подтверждается, что наш малый бронированный катер "Бердянск" осуществлял запрос и общался с диспетчером поста технического наблюдения Береговой охраны ФСБ РФ. Украинцы ссылались на договор о российско-украинской границе от 28.01.2003 и договор о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24.12.2003. По этим договорам, наши суда имели право безопасного прохода по Керченскому проливу. При этом украинская сторона была готова принять на борт лоцмана "и действовать согласно плану".

"Предупреждение о проходе по Керченскому проливу подано за 4 часа до начала перехода, согласно соответствующей процедуре", – добавил Муженко.

Напомним, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая нормы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российская ФСБ заявила, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России". В Москве заявили, что якобы приняли "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".