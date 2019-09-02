Украинские моряки vs ливийские пираты: история противостояния

Профессия моряка почетна, романтична и вместе с тем опасна. Она таит немало коварных подводных камней и неожиданных превратностей судьбы. Образно говоря, на мель можно сесть в самом обычном, безобидном, казалось бы, рейсе. И молодому, неискушенному матросу, и зрелому капитану дальнего плавания, у которого за плечами десятки тысяч миль. Одна из злободневых проблем — пиратство. Несколько лет назад эта напасть без разбору преследовала десятки экипажей супертанкеров, крупнотоннажных сухогрузов, океанских траулеров, круизных яхт, проходивших вблизи Сомали. Тамошние преступные группировки регулярно атаковали их, захватывая людей в заложники и требуя за освобождение немалый выкуп. Украинские моряки жертвами пиратов становились не раз.

Вспомним нападения на "Фаину" с партией тяжелого оружия и боеприпасов, "Леманн Тимбер", "Панагию", Ариану", "Маратон", многие другие суда, подвергшиеся атакам морских разбойников. Благодаря международному сотрудничеству ведущих государств криминальный бизнес в этом регионе Африки постепенно сошел на нет. Однако проявился в другой горячей точке континента — Ливии, где уже длительное время идут боевые действия и сохраняется крайне неблагоприятная общественно-политическая обстановка. Оттуда, наряду с другими, поступают тревожные сообщения о задержаниях иностранных судов, арестах интернациональных экипажей, их злоключениях в местах лишения свободы.

Прискорбно, что происходит это не без благословления, а то и при прямом участии представителей местных властей.Там, где война, организованная преступность чувствует себя как рыба в воде. В круговорот таких историй попадают и наши соотечественники.

Осторожно: регион опасен

МИД, Морской информцентр, открытый год назад в Одессе, страховые компании, благотворительные организации предупреждают, насколько опасно находиться в Ливии и прилегающих районах. По данным этих организаций, ливийское правительство привлекло к уголовной ответственности за контрабанду нефтепродуктов свыше 300 иностранных моряков. Многие не осуждены и находятся в местах лишения свободы как подозреваемые. Следствие длится долго, экипажи обречены ожидать приговоров месяцы и годы. Как отмечают в благотворительной организации "Ассоль", основанием для задержания судов чаще всего служит подозрение в незаконном перемещении горюче-смазочных материалов. Танкерные суда заходят в территориальные воды Ливии либо загружаются нефтепродуктами в международных водах с небольших плавсредств, прибывающих из порта Звара. ГСМ субсидируются ливийским государством, и вывоз за пределы страны расценивается как контрабанда. Грузы в основном предназначены для доставки на Мальту.

"Рута": под следствием и без суда

Почти два с половиной года назад, в апреле 2017-го, у берегов Ливии был перехвачен танкер "Рута" с украинским экипажем в составе 14 человек. Береговая охрана предъявила им обвинение в контрабанде нефтепродуктов, незаконном пересечении границы, причинении крупного экономического ущерба.

С мая того же года наши со­отечественники находятся в тюрьме ливийской столицы Триполи. Их не судят и не освобождают. Условия пребывания вызывают тревогу. Люди болеют, им не оказывают элементарной медицинской помощи.

Татьяна Уманец, дочь капитана Николая Шокуна, утверждает, что экипаж не был поставлен в известность о районе плавания — в контракте эта информация, по ее словам, не указывалась. Судовладелец объясняет захват судна и команды тем, что лицензия на погрузку "Руты" была недействительной.

Хронология

По словам капитана, моряки прибыли на судно, которое находилось на рейде Мальты, 22 февраля 2017 года. Три недели готовились к ремонту в турецком порту Тузла. После ремонта 18 апреля вышли на рейд Стамбула. Днем позже получили указание следовать снова в район Мальты. Вечером 23-го стали на якорь.

"24 апреля после обеда, — восстанавливает хронологию Шокун, — от судовладельца поступило указание следовать под погрузку на рейде порта Звара (Ливия. — Авт.). Там на судно прибыли три вооруженных человека, представились сотрудниками береговой охраны, сказали, что будут контролировать погрузку, все законно, и чтобы мы грузились. Работы начались в 2 часа ночи 26 апреля и проводились "борт-борт". Суда швартовались и выгружали к нам груз. Это продолжалось три дня".

28 апреля в 10:00 на рейд Звары пришел катер береговой охраны и вызвал их по радиосвязи. Капитан "Руты" предложил старшему охраннику ответить. Но тот нервно заявил, что у экипажа танкера большие проблемы. Охранники сели в шлюпку и отбыли на берег. Шокуну с катера приказали следовать курсом, который укажут. Через два часа на вопрос, куда они идут, ему ответили — на военно-морскую базу в Триполи.

"При входе в порт они (ливийцы. — Авт.) устроили показательные выступления для местных СМИ — захват судна, швартовка к причалу, ТВ-съемки, — продолжает Шокун. — После допроса нас ночью перевезли на военно-морскую базу, где продержали до 8 мая, а затем в тюрьму Таджура, где находимся до сих пор..."

Спецслужба

В кратком сообщении МИД Украины подтвердил факт задержания судна с экипажем, изложив со ссылкой на ливийские власти версию о контрабанде нефтепродуктов. Следствие только началось, и информация была очень общей, кроме той, что звучит обычно — посольство делает все возможное для установления истины и возвращения моряков.

Год спустя, в мае 2018-го, в дело неожиданно вмешалась Служба безопасности Украины. Она, как сообщалось, установила факт незаконной эксплуатации "Руты", еще в 2003 году на основании договора аренды, переданной одним из наших министерств иностранной судоходной компании. Сообщалось также, что в феврале 2017-го (то есть перед самым вылетом экипажа на судно. — Авт.) разрешительные и регистрационные документы на танкер были подделаны, что якобы и позволило организовать нелегальный экспорт партии топлива из Ливии в нарушение требований резолюции ООН.

Правоохранители вышли на причастных к этой скандальной истории должностных лиц, задокументировав допущенные одесским представительством одной из офшорных компаний злоупотребления. В спецслужбе подчеркивалось, что разоблачение виновных будет содействовать возвращению членов экипажа и "Руты", предотвратит применение международных санкций в отношении Украины, и якобы СБУ, МИД, Мининфраструктуры, другие ведомства прилагают все усилия для скорейшего освобождения моряков. Однако члены экипажа продолжают оставаться в ливийской тюрьме. А спецслужба, как выяснилось недавно, к следствию вообще была непричастна.

SOS!

"Родственники неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой защитить наших граждан, чьи права грубо попираются ливийскими властями, — говорит жена боцмана "Руты" Татьяна Алферова. — Их вина не доказана. Ребят сделали заложниками преступных схем, продолжающих действовать сейчас с другими экипажами, которых подставляют таким же образом. Забирают деньги, личные вещи, бросают в камеры. И требуют выкуп за освобождение. Рэкет на государственном уровне".

Связаться с узниками, по словам Татьяны, трудно, узнать, что им нужно в первую очередь, еще труднее. И дипломаты не всегда имеют возможность выяснить это — из-за угрозы безопасности наше посольство с февраля 2015 года временно работает в соседнем Тунисе. Хоть работодатель не бросил и не забыл. Чаще бывает наоборот.

"Писали в МИД, Офис президента Украины, собирали подписи под петицией с просьбой вернуть моряков, — говорит Алферова. — В сентябре опять приедем в Киев, будем пробиваться к Владимиру Зеленскому. Надеемся на поддержку международных организаций, профсоюзов. Стучимся во все двери, чтобы справедливость восторжествовала".

Ответ СБУ. Следствия по "Руте" не было и нет

"Хайям": пять лет и штраф

Членов экипажа другого танкера — "Капитан Хайям" — также уличили в контрабанде нефтепродуктов, задержав в территориальных водах Ливии в феврале 2016-го. У каждого уже статус осужденного — приговор был оглашен 19 декабря 2017 года. Наказание избежала лишь находившаяся на борту женщина — "по гуманным мотивам" ее отпустили вскоре после случившегося.

— Остальным дали по пять лет и оштрафовали на огромные суммы, — рассказывает Юлия Омельченко, мама моториста Евгения Мораря. — Сроки одинаковы, неважно, матрос или капитан, хотя ответственность, конечно, разная. Мы были шокированы. Мне казалось, посольство должно было сразу включиться в работу по обеспечению нормальных условий содержания ребят. Но увы...

Юлия говорит, что за время пребывания в ливийской тюрьме Евгений и моторист Владимир Тостоган заболели тяжелой формой гепатита, однако никакой медпомощи им там не оказывают, и это беспокоит больше, чем отсутствие связи.

— Женя не знал, что ему предстоит ходить в Ливию, — продолжает женщина. — В документах, которые он подписывал в крюинговой компании, указывались Турция и Мальта. Контракт оформлялся с турецким судовладельцем. И вдруг — Ливия... После задержания и ареста судна турки заявили ливийцам ноту протеста. Значит, были уверены — документы на груз легальны...

Омельченко считает, что в Ливии отработана криминальная схема отжима иностранных судов и привлечения к уголовной ответственности экипажей, чему способствует противостояние правительственных и оппозиционных сил, разгул организованных бандформирований, беззаконие:

— В Зваре одна группировка от имени государства выдает поддельные документы на нефтепродукты, другая реализует топливо, третья контролирует погрузку, четвертая задерживает и арестовывает судно, уличая якобы в нарушении правил и, соответственно, санкций ООН... Это хорошо налаженный бизнес — по рации или звонку решают, кого отследить, кого не трогать, сколько поиметь, наказав за контрабанду и незаконное пересечение границы. Хотя береговая охрана перехватывает суда и в нейтральных водах. Кто-то откупится, кого-то — за решетку...

Пока Евгения нет, мама оформила временное опекунство на его сына, своего внука, воспитывая мальчика сама. Трудно. Но больше позаботиться некому.

— Женя никогда ни на что не жаловался, сообщал из рейсов, что все у него нормально, — заключает Юлия. — А письмо, которое передал оказией, заканчивалось словами, которых раньше не употреблял: "Храни вас Бог". Словно прощался...

Родные просят помочь. Жены, матери, дети моряков уже устали от пустых обещаний чиновников...

"Теметерон": что это, если не пиратство...

Три года и месяц провел в ливийских застенках член экипажа танкера "Теметерон" Александр Кодымский. Судно задержали в нейтральных водах по стандартной схеме: группа вооруженных людей поднялась на борт, отобрала деньги, личные вещи, команду взяла под арест...

— Выдвинули стандартное обвинение в контрабанде топливом, хотя дело от начала до конца было шито белыми нитками, как и сам судебный процесс, — говорит Александр Николаевич. — Доказательств нашей вины не предъявили, посадили как преступников, дав каждому по четыре года и три месяца, но на самом деле мы заложники...

Кодымский считает, что ливийское пиратство еще более изощренное и циничное, чем сомалийское:

— В стране действуют преступные группировки, каждая контролирует свой участок территории. Все ли они действуют под прикрытием государственных структур, не знаю, но то, что сотрудничают с ними, не сомневаюсь. Если это не пиратство, то что?

Александр Николаевич старается забыть, что их ждало в тюрьме Митига:

— Не было кроватей, элементарных бытовых удобств, нормальной еды — только малая часть того, с чем столкнулись. Спали на бетонном полу. Скотина лучше живет, чем там узников содержат. Еда — немытые, недоваренные овощи в соусе с огромным количеством перца. Или рис полусырой. Изжога долго не проходит. Очень тяжело выдержать...

Ему повезло — освободили досрочно, на год с небольшим раньше:

— Капитана, старпома и меня, второго помощника, отпустили по чистой случайности — на несколько дней прекратили бомбить и обстреливать аэропорт, возле которого располагается тюрьма, и людям просто дали возможность уехать.

Он говорит, что с морем, скорее всего, придется попрощаться...

ДКС: делаем все, что возможно

Мы обратились за комментарием в Департамент консульской службы МИД Украины.

"Согласно информации МИД Ливии, — говорится в ответе, — 21 июня 2018 года генпрокуратура этой страны передала дело членов экипажа судна "Рута" в Арбитражный суд, к чьей компетенции отнесено рассмотрение тяжких правонарушений. По состоянию на 30 августа 2019 года по данному делу состоялось пять судебных заседаний. На заседании 17 июля нашим сооте­чественникам срок ареста был продлен. Следующее назначено на 9 октября. Интересы членов экипажа обеспечивает ливийский адвокат. При содействии посольства Украины в Тунисской Республике им предоставлен переводчик. В целях обеспечения прав и интересов моряков украинские дипломаты регулярно посещают их в месте пребывания под стражей, в прошлом году — четырежды. Во время посещения 13 марта 2019-го была доведена информация о ходе рассмотрения их дела, переданы лекарства, предметы первой необходимости. Вопросы соблюдения прав членов экипажа "Руты" неоднократно обсуждались в ходе встреч посла Украины с представителями высшего ливийского руководства — премьер-министром, вице-премьерами, главой Высшего госсовета, вице-спикером палаты представителей, другими официальными лицами. В декабре прошлого года состоялись первые украинско-ливийские консульские консультации, одним из основных вопросов которых было дело членов экипажа "Руты". 2 августа прошла четвертая встреча с временным поверенным по делам Ливии в Украине, где также рассматривалась эта тема. 13 августа посольство Украины в Тунисе передало официальное письмо врио министра иностранных дел Украины на имя и. о. министра иностранных дел Правительства национального согласия Ливии с просьбой урегулировать вопросы в отношении наших моряков. МИД прилагает усилия политико-дипломатического характера, привлекает дополнительные механизмы для их освобождения и возвращения домой. Посольство и МИД поддерживают постоянную связь с родственниками членов экипажа. 19 декабря 2018 года состоялось заключительное заседание суда первой инстанции Триполи, где был оглашен приговор членам команды судна "Капитан Хайям" — 5 лет заключения и уплата штрафа каждым. В феврале 2018 года адвокат обжаловал это решение в апелляционном порядке. Посольство Украины поддерживает рабочие контакты с представителями компании-судовладельца, адвокатом, родственниками осужденных моряков. С ливийской стороной согласованы вопросы, связанные с началом процедуры передачи Украине ее граждан в соответствии с положениями двустороннего договора о передаче осужденных лиц. В мае 2019 года посольством передан повторный запрос Минюста по этому поводу. Предпринимались меры по досрочному освобождению из гуманитарных соображений и моряков судна "Теметерон". Благодаря этому в 2017 году было освобождено четверо членов экипажа, а 30 июля нынешнего года ливийские компетентные органы освободили еще одного. ДКС еще раз обращает внимание на крайне сложную обстановку в Ливии и настоятельно рекомендует воздерживаться от трудоустройства, в том числе на судах, осуществляющих рейсы в эту страну".

Конфуз после конфуза

В момент захвата на "Руте" было 3330 тонн нефтепродуктов. Судьба груза неизвестна. А с танкером случился неожиданный конфуз. По данным программы MarineTrafic, в мае 2018 года судно было выведено с военно-морской базы Триполи. По чьей команде и под чьим управлением, непонятно. Но через некоторое время "Рута" появилась совсем в другой точке — на севере РФ. Точнее, в районе Кольского полуострова, где якобы и работает. Естественно, уже не под украинским, как раньше, а российским флагом.

Первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков на днях сообщил родственникам моряков, что уголовные производства по обстоятельствам задержания в 2017 году ливийскими правоохранительными органами украинского танкера "Рута" с членами экипажа "следователями СБУ не расследовались и не расследуются".

Такие они, дела ливийского разлива.

Напомним ранее новости "Сегодня" писали о том, что, 15 августа пираты напали на судно Marmalaita, которое стояло на якоре в камерунском порту Дуала под флагом Антигуа и Барбуды. Они захватили в плен восемь человек.

А незадолго до случившегося в этом же порту пираты похитили 9 членов экипажа другого судна, на борту которого находились граждане Китая.

Мы также писали, что немецкая прокуратура подтвердила, что среди захваченных моряков есть украинец. Кроме того, пираты пленили четырех граждан России, а также трех филиппинцев.

А прошлой осенью в территориальных водах Нигерии были похищены 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.

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