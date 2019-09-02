Украинские моряки vs ливийские пираты: история противостояния

Профессия моряка почетна, романтична и вместе с тем опасна. Она таит немало коварных подводных камней и неожиданных превратностей судьбы. Образно говоря, на мель можно сесть в самом обычном, безобидном, казалось бы, рейсе. И молодому, неискушенному матросу, и зрелому капитану дальнего плавания, у которого за плечами десятки тысяч миль. Одна из злободневых проблем — пиратство. Несколько лет назад эта напасть без разбору преследовала десятки экипажей супертанкеров, крупнотоннажных сухогрузов, океанских траулеров, круизных яхт, проходивших вблизи Сомали. Тамошние преступные группировки регулярно атаковали их, захватывая людей в заложники и требуя за освобождение немалый выкуп. Украинские моряки жертвами пиратов становились не раз.
Вспомним нападения на "Фаину" с партией тяжелого оружия и боеприпасов, "Леманн Тимбер", "Панагию", Ариану", "Маратон", многие другие суда, подвергшиеся атакам морских разбойников. Благодаря международному сотрудничеству ведущих государств криминальный бизнес в этом регионе Африки постепенно сошел на нет. Однако проявился в другой горячей точке континента — Ливии, где уже длительное время идут боевые действия и сохраняется крайне неблагоприятная общественно-политическая обстановка. Оттуда, наряду с другими, поступают тревожные сообщения о задержаниях иностранных судов, арестах интернациональных экипажей, их злоключениях в местах лишения свободы.
Прискорбно, что происходит это не без благословления, а то и при прямом участии представителей местных властей.Там, где война, организованная преступность чувствует себя как рыба в воде. В круговорот таких историй попадают и наши соотечественники.
Осторожно: регион опасен
МИД, Морской информцентр, открытый год назад в Одессе, страховые компании, благотворительные организации предупреждают, насколько опасно находиться в Ливии и прилегающих районах. По данным этих организаций, ливийское правительство привлекло к уголовной ответственности за контрабанду нефтепродуктов свыше 300 иностранных моряков. Многие не осуждены и находятся в местах лишения свободы как подозреваемые. Следствие длится долго, экипажи обречены ожидать приговоров месяцы и годы. Как отмечают в благотворительной организации "Ассоль", основанием для задержания судов чаще всего служит подозрение в незаконном перемещении горюче-смазочных материалов. Танкерные суда заходят в территориальные воды Ливии либо загружаются нефтепродуктами в международных водах с небольших плавсредств, прибывающих из порта Звара. ГСМ субсидируются ливийским государством, и вывоз за пределы страны расценивается как контрабанда. Грузы в основном предназначены для доставки на Мальту.
"Рута": под следствием и без суда
Почти два с половиной года назад, в апреле 2017-го, у берегов Ливии был перехвачен танкер "Рута" с украинским экипажем в составе 14 человек. Береговая охрана предъявила им обвинение в контрабанде нефтепродуктов, незаконном пересечении границы, причинении крупного экономического ущерба.
С мая того же года наши соотечественники находятся в тюрьме ливийской столицы Триполи. Их не судят и не освобождают. Условия пребывания вызывают тревогу. Люди болеют, им не оказывают элементарной медицинской помощи.
Татьяна Уманец, дочь капитана Николая Шокуна, утверждает, что экипаж не был поставлен в известность о районе плавания — в контракте эта информация, по ее словам, не указывалась. Судовладелец объясняет захват судна и команды тем, что лицензия на погрузку "Руты" была недействительной.
- Хронология
По словам капитана, моряки прибыли на судно, которое находилось на рейде Мальты, 22 февраля 2017 года. Три недели готовились к ремонту в турецком порту Тузла. После ремонта 18 апреля вышли на рейд Стамбула. Днем позже получили указание следовать снова в район Мальты. Вечером 23-го стали на якорь.
"24 апреля после обеда, — восстанавливает хронологию Шокун, — от судовладельца поступило указание следовать под погрузку на рейде порта Звара (Ливия. — Авт.). Там на судно прибыли три вооруженных человека, представились сотрудниками береговой охраны, сказали, что будут контролировать погрузку, все законно, и чтобы мы грузились. Работы начались в 2 часа ночи 26 апреля и проводились "борт-борт". Суда швартовались и выгружали к нам груз. Это продолжалось три дня".
28 апреля в 10:00 на рейд Звары пришел катер береговой охраны и вызвал их по радиосвязи. Капитан "Руты" предложил старшему охраннику ответить. Но тот нервно заявил, что у экипажа танкера большие проблемы. Охранники сели в шлюпку и отбыли на берег. Шокуну с катера приказали следовать курсом, который укажут. Через два часа на вопрос, куда они идут, ему ответили — на военно-морскую базу в Триполи.
"При входе в порт они (ливийцы. — Авт.) устроили показательные выступления для местных СМИ — захват судна, швартовка к причалу, ТВ-съемки, — продолжает Шокун. — После допроса нас ночью перевезли на военно-морскую базу, где продержали до 8 мая, а затем в тюрьму Таджура, где находимся до сих пор..."
- Спецслужба
В кратком сообщении МИД Украины подтвердил факт задержания судна с экипажем, изложив со ссылкой на ливийские власти версию о контрабанде нефтепродуктов. Следствие только началось, и информация была очень общей, кроме той, что звучит обычно — посольство делает все возможное для установления истины и возвращения моряков.
Год спустя, в мае 2018-го, в дело неожиданно вмешалась Служба безопасности Украины. Она, как сообщалось, установила факт незаконной эксплуатации "Руты", еще в 2003 году на основании договора аренды, переданной одним из наших министерств иностранной судоходной компании. Сообщалось также, что в феврале 2017-го (то есть перед самым вылетом экипажа на судно. — Авт.) разрешительные и регистрационные документы на танкер были подделаны, что якобы и позволило организовать нелегальный экспорт партии топлива из Ливии в нарушение требований резолюции ООН.
Правоохранители вышли на причастных к этой скандальной истории должностных лиц, задокументировав допущенные одесским представительством одной из офшорных компаний злоупотребления. В спецслужбе подчеркивалось, что разоблачение виновных будет содействовать возвращению членов экипажа и "Руты", предотвратит применение международных санкций в отношении Украины, и якобы СБУ, МИД, Мининфраструктуры, другие ведомства прилагают все усилия для скорейшего освобождения моряков. Однако члены экипажа продолжают оставаться в ливийской тюрьме. А спецслужба, как выяснилось недавно, к следствию вообще была непричастна.
- SOS!
"Родственники неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой защитить наших граждан, чьи права грубо попираются ливийскими властями, — говорит жена боцмана "Руты" Татьяна Алферова. — Их вина не доказана. Ребят сделали заложниками преступных схем, продолжающих действовать сейчас с другими экипажами, которых подставляют таким же образом. Забирают деньги, личные вещи, бросают в камеры. И требуют выкуп за освобождение. Рэкет на государственном уровне".
Связаться с узниками, по словам Татьяны, трудно, узнать, что им нужно в первую очередь, еще труднее. И дипломаты не всегда имеют возможность выяснить это — из-за угрозы безопасности наше посольство с февраля 2015 года временно работает в соседнем Тунисе. Хоть работодатель не бросил и не забыл. Чаще бывает наоборот.
"Писали в МИД, Офис президента Украины, собирали подписи под петицией с просьбой вернуть моряков, — говорит Алферова. — В сентябре опять приедем в Киев, будем пробиваться к Владимиру Зеленскому. Надеемся на поддержку международных организаций, профсоюзов. Стучимся во все двери, чтобы справедливость восторжествовала".
"Хайям": пять лет и штраф
Членов экипажа другого танкера — "Капитан Хайям" — также уличили в контрабанде нефтепродуктов, задержав в территориальных водах Ливии в феврале 2016-го. У каждого уже статус осужденного — приговор был оглашен 19 декабря 2017 года. Наказание избежала лишь находившаяся на борту женщина — "по гуманным мотивам" ее отпустили вскоре после случившегося.
— Остальным дали по пять лет и оштрафовали на огромные суммы, — рассказывает Юлия Омельченко, мама моториста Евгения Мораря. — Сроки одинаковы, неважно, матрос или капитан, хотя ответственность, конечно, разная. Мы были шокированы. Мне казалось, посольство должно было сразу включиться в работу по обеспечению нормальных условий содержания ребят. Но увы...
Юлия говорит, что за время пребывания в ливийской тюрьме Евгений и моторист Владимир Тостоган заболели тяжелой формой гепатита, однако никакой медпомощи им там не оказывают, и это беспокоит больше, чем отсутствие связи.
— Женя не знал, что ему предстоит ходить в Ливию, — продолжает женщина. — В документах, которые он подписывал в крюинговой компании, указывались Турция и Мальта. Контракт оформлялся с турецким судовладельцем. И вдруг — Ливия... После задержания и ареста судна турки заявили ливийцам ноту протеста. Значит, были уверены — документы на груз легальны...
Омельченко считает, что в Ливии отработана криминальная схема отжима иностранных судов и привлечения к уголовной ответственности экипажей, чему способствует противостояние правительственных и оппозиционных сил, разгул организованных бандформирований, беззаконие:
— В Зваре одна группировка от имени государства выдает поддельные документы на нефтепродукты, другая реализует топливо, третья контролирует погрузку, четвертая задерживает и арестовывает судно, уличая якобы в нарушении правил и, соответственно, санкций ООН... Это хорошо налаженный бизнес — по рации или звонку решают, кого отследить, кого не трогать, сколько поиметь, наказав за контрабанду и незаконное пересечение границы. Хотя береговая охрана перехватывает суда и в нейтральных водах. Кто-то откупится, кого-то — за решетку...
Пока Евгения нет, мама оформила временное опекунство на его сына, своего внука, воспитывая мальчика сама. Трудно. Но больше позаботиться некому.
— Женя никогда ни на что не жаловался, сообщал из рейсов, что все у него нормально, — заключает Юлия. — А письмо, которое передал оказией, заканчивалось словами, которых раньше не употреблял: "Храни вас Бог". Словно прощался...
"Теметерон": что это, если не пиратство...
Три года и месяц провел в ливийских застенках член экипажа танкера "Теметерон" Александр Кодымский. Судно задержали в нейтральных водах по стандартной схеме: группа вооруженных людей поднялась на борт, отобрала деньги, личные вещи, команду взяла под арест...
— Выдвинули стандартное обвинение в контрабанде топливом, хотя дело от начала до конца было шито белыми нитками, как и сам судебный процесс, — говорит Александр Николаевич. — Доказательств нашей вины не предъявили, посадили как преступников, дав каждому по четыре года и три месяца, но на самом деле мы заложники...
Кодымский считает, что ливийское пиратство еще более изощренное и циничное, чем сомалийское:
— В стране действуют преступные группировки, каждая контролирует свой участок территории. Все ли они действуют под прикрытием государственных структур, не знаю, но то, что сотрудничают с ними, не сомневаюсь. Если это не пиратство, то что?
Александр Николаевич старается забыть, что их ждало в тюрьме Митига:
— Не было кроватей, элементарных бытовых удобств, нормальной еды — только малая часть того, с чем столкнулись. Спали на бетонном полу. Скотина лучше живет, чем там узников содержат. Еда — немытые, недоваренные овощи в соусе с огромным количеством перца. Или рис полусырой. Изжога долго не проходит. Очень тяжело выдержать...
Ему повезло — освободили досрочно, на год с небольшим раньше:
— Капитана, старпома и меня, второго помощника, отпустили по чистой случайности — на несколько дней прекратили бомбить и обстреливать аэропорт, возле которого располагается тюрьма, и людям просто дали возможность уехать.
Он говорит, что с морем, скорее всего, придется попрощаться...
ДКС: делаем все, что возможно
Мы обратились за комментарием в Департамент консульской службы МИД Украины.
"Согласно информации МИД Ливии, — говорится в ответе, — 21 июня 2018 года генпрокуратура этой страны передала дело членов экипажа судна "Рута" в Арбитражный суд, к чьей компетенции отнесено рассмотрение тяжких правонарушений. По состоянию на 30 августа 2019 года по данному делу состоялось пять судебных заседаний. На заседании 17 июля нашим соотечественникам срок ареста был продлен. Следующее назначено на 9 октября. Интересы членов экипажа обеспечивает ливийский адвокат. При содействии посольства Украины в Тунисской Республике им предоставлен переводчик. В целях обеспечения прав и интересов моряков украинские дипломаты регулярно посещают их в месте пребывания под стражей, в прошлом году — четырежды. Во время посещения 13 марта 2019-го была доведена информация о ходе рассмотрения их дела, переданы лекарства, предметы первой необходимости. Вопросы соблюдения прав членов экипажа "Руты" неоднократно обсуждались в ходе встреч посла Украины с представителями высшего ливийского руководства — премьер-министром, вице-премьерами, главой Высшего госсовета, вице-спикером палаты представителей, другими официальными лицами. В декабре прошлого года состоялись первые украинско-ливийские консульские консультации, одним из основных вопросов которых было дело членов экипажа "Руты". 2 августа прошла четвертая встреча с временным поверенным по делам Ливии в Украине, где также рассматривалась эта тема. 13 августа посольство Украины в Тунисе передало официальное письмо врио министра иностранных дел Украины на имя и. о. министра иностранных дел Правительства национального согласия Ливии с просьбой урегулировать вопросы в отношении наших моряков. МИД прилагает усилия политико-дипломатического характера, привлекает дополнительные механизмы для их освобождения и возвращения домой. Посольство и МИД поддерживают постоянную связь с родственниками членов экипажа.
19 декабря 2018 года состоялось заключительное заседание суда первой инстанции Триполи, где был оглашен приговор членам команды судна "Капитан Хайям" — 5 лет заключения и уплата штрафа каждым. В феврале 2018 года адвокат обжаловал это решение в апелляционном порядке. Посольство Украины поддерживает рабочие контакты с представителями компании-судовладельца, адвокатом, родственниками осужденных моряков. С ливийской стороной согласованы вопросы, связанные с началом процедуры передачи Украине ее граждан в соответствии с положениями двустороннего договора о передаче осужденных лиц. В мае 2019 года посольством передан повторный запрос Минюста по этому поводу.
Предпринимались меры по досрочному освобождению из гуманитарных соображений и моряков судна "Теметерон". Благодаря этому в 2017 году было освобождено четверо членов экипажа, а 30 июля нынешнего года ливийские компетентные органы освободили еще одного.
ДКС еще раз обращает внимание на крайне сложную обстановку в Ливии и настоятельно рекомендует воздерживаться от трудоустройства, в том числе на судах, осуществляющих рейсы в эту страну".
Конфуз после конфуза
В момент захвата на "Руте" было 3330 тонн нефтепродуктов. Судьба груза неизвестна. А с танкером случился неожиданный конфуз. По данным программы MarineTrafic, в мае 2018 года судно было выведено с военно-морской базы Триполи. По чьей команде и под чьим управлением, непонятно. Но через некоторое время "Рута" появилась совсем в другой точке — на севере РФ. Точнее, в районе Кольского полуострова, где якобы и работает. Естественно, уже не под украинским, как раньше, а российским флагом.
Первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков на днях сообщил родственникам моряков, что уголовные производства по обстоятельствам задержания в 2017 году ливийскими правоохранительными органами украинского танкера "Рута" с членами экипажа "следователями СБУ не расследовались и не расследуются".
Такие они, дела ливийского разлива.
Напомним ранее новости "Сегодня" писали о том, что, 15 августа пираты напали на судно Marmalaita, которое стояло на якоре в камерунском порту Дуала под флагом Антигуа и Барбуды. Они захватили в плен восемь человек.
А незадолго до случившегося в этом же порту пираты похитили 9 членов экипажа другого судна, на борту которого находились граждане Китая.
Мы также писали, что немецкая прокуратура подтвердила, что среди захваченных моряков есть украинец. Кроме того, пираты пленили четырех граждан России, а также трех филиппинцев.
А прошлой осенью в территориальных водах Нигерии были похищены 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк