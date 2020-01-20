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Украинские школьники не получат электронных учебников – Новосад

20 января, 15:08

Минобразования раскритиковало предложенные разработчиками варианты современных учебных пособий для школ

Чем планшеты опасны для детей

Чем планшеты опасны для детей / Фото: Pexels

Украинские учащиеся в школах, которые не отвечают минимальным требованиям, пока не будут пользоваться электронными учебниками. Разработчики не смогли предложить качественную замену традиционным учебникам-книгам. Об этом рассказала министр образования Анна Новосад в интервью Интерфакс-Украина.

"Был такой эксперимент, и завершился он негативно. Это поучительная история для нас и для системы образования. Скажем так, задумка была правильная… Но то, что нам подали производители, — это просто ужас. Я лично пересмотрела все эти учебники. Это ужас, который надо спрятать и больше никому не показывать", – пожаловалась Новосад.

Министр отметила, что авторы абсолютно не поняли, в чем суть и задача электронного учебника.

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"Это нельзя назвать электронными образовательными материалами — это просто какие-то пэдээфки, к которым где-то пристроили звук, фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен", — сказала Новосад.

Первые неудачные попытки внедрить в украинские школы современные электронные учебники не станут последними. Уже в этом году Минобразования предпримет вторую попытку. Деньги на эти цели уже выделены. Правда, для производителей разработают новые требования.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в прошлом году планировалось подключить все украинские школы к интернету. На это был выделен 1 млрд гривен, треть суммы планировали потратить на закупку компьютеров.

Однако в сентябре 2019 года при подготовке детей к новому школьному сезону родители уделяли много времени поиску подержанных учебников.

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