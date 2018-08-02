Украинские туристы застряли в Италии

Сегодня, 23:40

Туроператор предоставил туристам проживание с питанием в гостиницах на курортах Римини и Риччоне

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Украинские туристы вторые сутки не могут вернуться из Италии – компания Join UP! отложила рейс из Римини в Одессу на 3 августа.

Рейсы ANR5991 по маршруту Одесса-Римини и ANR5992 Римини-Одесса, запланированные на 01 августа на борту YanAir, были отложены по техническим причинам, сообщается на сайте авиакомпании.

"Вывозной рейс для туристов Join UP! из Римини в Одессу запланирован на 03 августа. На время задержки рейса ANR5992 туроператор предоставил туристам проживание с питанием в гостиницах на курортах Римини и Риччоне и обеспечит трансфер из отелей к новому времени вылета," – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Также Join UP! сообщает, что в сложившейся ситуации принял решение сократить направление Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании. "По отмененным турам все туристы могут перебронировать направление, место и даты вылета, а в случае отказа от тура получить 100% компенсацию стоимости путевки," – отмечают в компании.

Также в компании заявляют, что пассажирам рейса ANR5991 из Одессы предложен вылет в Римини из Киева 08 августа.

Напомним, ранее около 200 украинских туристов застряли в Египте из-за технических неполадок самолета. Как оказалось, у лайнера лопнуло колесо и людям пришлось задержаться. Возвращение украинцев было организовано только через сутки вынужденного ожидания.

В свою очередь Кабинет министров после сообщений о проблемах на рынке туристических услуг, готовит ряд решений по устранению неприятных случаев нарушения или невыполнения условий договоров между туркомпаниями и потребителями их услуг.
Италия, туристы, рейсы, туроператор, Римини, Join UP

Вы сейчас просматриваете новость "Украинские туристы застряли в Италии". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото из открытых источников

Украинский самолет не долетел до Египта и пошел на аварийную посадку

31 Июля, 09:39

Лайнер из Львова в Шарм-аль-Шейх был вынужден пойти на посадку в Киеве

Украина

Фото: pixabay.com

Две сотни украинских туристов после суток ожидания улетели из Египта

29 Июля, 15:39

Пресс-служба туроператора отметила, что задержка рейса 28 июля из-за поломки самолета повлекла сбой в расписании и других авиарейсов
Загрузка...

Другие страны

Фото из открытых источников

У самолета пробито колесо: в Египте вновь "застряли" около 200 украинских туристов

29 Июля, 11:30

Join Up заверяет, что украинцы расселены по отелям и обеспечены всем необходимым, к вечеру вернутся во Львов

Транспорт

Украинские туристы смогут сегодня вернуться домой. Фото из открытых источников

Подробности задержания рейса из Барселоны в Киев: самолет вылетит сегодня вечером

23 Июля, 17:25

Сбой графика произошел по техническим причинам

Транспорт

Аэропорт Барселоны. Фото: Pop9000 / Wikipedia

Украинские туристы застряли в аэропорту Барселоны

23 Июля, 10:52

Туроператор заявил о технических проблемах у авиаперевозчика

Транспорт

Один из рейсов задержали лишь на 25 минут. Фото из открытых источников

В аэропорту "Борисполь" задержали вылет нескольких самолетов

17 Июля, 15:07

Задержка составила от 25 минут до нескольких часов
Загрузка...