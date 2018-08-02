Украинские туристы застряли в Италии

Туроператор предоставил туристам проживание с питанием в гостиницах на курортах Римини и Риччоне

Украинские туристы вторые сутки не могут вернуться из Италии – компания Join UP! отложила рейс из Римини в Одессу на 3 августа.

Рейсы ANR5991 по маршруту Одесса-Римини и ANR5992 Римини-Одесса, запланированные на 01 августа на борту YanAir, были отложены по техническим причинам, сообщается на сайте авиакомпании.

"Вывозной рейс для туристов Join UP! из Римини в Одессу запланирован на 03 августа. На время задержки рейса ANR5992 туроператор предоставил туристам проживание с питанием в гостиницах на курортах Римини и Риччоне и обеспечит трансфер из отелей к новому времени вылета," – говорится в сообщении.

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Также Join UP! сообщает, что в сложившейся ситуации принял решение сократить направление Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании. "По отмененным турам все туристы могут перебронировать направление, место и даты вылета, а в случае отказа от тура получить 100% компенсацию стоимости путевки," – отмечают в компании.

Также в компании заявляют, что пассажирам рейса ANR5991 из Одессы предложен вылет в Римини из Киева 08 августа.

Напомним, ранее около 200 украинских туристов застряли в Египте из-за технических неполадок самолета. Как оказалось, у лайнера лопнуло колесо и людям пришлось задержаться. Возвращение украинцев было организовано только через сутки вынужденного ожидания.

В свою очередь Кабинет министров после сообщений о проблемах на рынке туристических услуг, готовит ряд решений по устранению неприятных случаев нарушения или невыполнения условий договоров между туркомпаниями и потребителями их услуг.